El presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia a Irán después de que reportes de inteligencia estadounidense señalaran que Teherán estaría desarrollando posibles planes para atacar a altos funcionarios del gobierno mediante una bomba sucia en Washington.

Durante una conferencia con periodistas en Manila, Filipinas, el mandatario aseguró que su administración está investigando la información y que no piensa minimizar el riesgo.

“Bueno, si existe, pagarán un precio como ningún país ha pagado jamás”, advirtió Trump al ser cuestionado sobre los supuestos planes iraníes.

Cuando le preguntaron si el ataque podría ocurrir de manera inminente, respondió: “Espero que no lo sea”.

Sin embargo, insistió en que la Casa Blanca considera seriamente los reportes. “Nos lo tomamos muy en serio porque, casualmente, están locos”, agregó.

Inteligencia alerta sobre planes iraníes

CNN informó, citando a siete fuentes, que la inteligencia estadounidense detectó posibles planes de Irán para utilizar una bomba sucia contra funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense.

Las fuentes aclararon que se trataría de opciones que Teherán estaría desarrollando, no de una amenaza de ataque inminente.

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, también buscó matizar la preocupación y aseguró que el gobierno mantiene vigilancia sobre los posibles riesgos.

“Estamos vigilando todas y cada una de las posibles amenazas, pero en este momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional”, declaró.

La guerra con Irán sigue estancada

La advertencia llega en medio de un conflicto que permanece prácticamente estancado y de las tensiones por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Irán ofreció reabrir el paso marítimo a cambio de que Estados Unidos levantara sanciones y liberara miles de millones de dólares en activos congelados. La administración Trump rechazó las condiciones.

Mientras tanto, el presidente mantiene su agenda diplomática en Asia, donde participa en encuentros internacionales en Filipinas y China.

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