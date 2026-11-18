Estamos en esa época del año en la que las fiestas navideñas revisten todos los parques de diversiones, sobre todo el de Universal Studios Hollywood. El 21 de noviembre y hasta el domingo 3 de enero de 2027, los angelinos podrán disfrutar de una variedad de dulces de temporada y productos temáticos inspiradores, brindando algo nuevo y emocionante para toda la familia.

Universal, durante todo el año, trabaja constantemente no solo en la entretención directa de sus atracciones, sino también en el menú que acompaña de manera correcta cada época del año. Y así como nos pudimos sorprender con todo lo que se preparó para Halloween Horror Nights, así también sucede con una de las épocas más mágicas del año.

Mediante un comunicado de prensa, el parque nos explica que para este año, la chef ejecutiva de Universal Studios Hollywood, Julia Thrash, y su equipo culinario ofrecen una combinación equilibrada de sabores dulces y salados totalmente nuevos, junto con los platos favoritos de siempre. “Los clientes deben ser mayores de 21 años y presentar una identificación con foto válida para comprar y consumir bebidas alcohólicas”.

Los Minions son parte del menú navideño. / Foto Cortesía de Universal Studios Hollywood. Crédito: Cortesía

Menú y atracciones, la aventura conjunta para toda la familia

Grinchmas

El jubileo de Who-bilation presenta el regreso de delicias Who-taculares, además de bocadillos y bebidas extravagantes con temática de “Grinchmas” en Who-ville en Universal Plaza:

Who -Hash – Patatas fritas rellenas de carne de res braseada, salsa de queso, cebollas a la parrilla y aderezo.

Patatas fritas rellenas de carne de res braseada, salsa de queso, cebollas a la parrilla y aderezo. Max Dog – Perrito caliente gigante de 56 cm (22 pulgadas) de carne de res, con chili, queso y papas fritas en tiras.

Perrito caliente gigante de 56 cm (22 pulgadas) de carne de res, con chili, queso y papas fritas en tiras. Who Pudding – Cúpula de mousse de fresa con bizcocho de vainilla, crujiente de fresa y mermelada de fresa.

Cúpula de mousse de fresa con bizcocho de vainilla, crujiente de fresa y mermelada de fresa. Postres – Pastelito Little Cindy-Lou, Galleta Carta del Grinch, Galleta de azúcar Corazón Creció 3 Tamaños, Kit de Villa Quién para decorar galletas con forma de árbol, Magdalena 2 Tamaños Demasiado Pequeña, Donut Grinch™, Blondie de jengibre de Max, Rollo de canela Who-bilicious, Palomitas de maíz Grinchmas™, Churro de chocolate y menta y Pastel Whoopie de manzana y arándano

Pastelito Little Cindy-Lou, Galleta Carta del Grinch, Galleta de azúcar Corazón Creció 3 Tamaños, Kit de Villa Quién para decorar galletas con forma de árbol, Magdalena 2 Tamaños Demasiado Pequeña, Donut Grinch™, Blondie de jengibre de Max, Rollo de canela Who-bilicious, Palomitas de maíz Grinchmas™, Churro de chocolate y menta y Pastel Whoopie de manzana y arándano Bebidas – Limonada Corazón del Grinch™, Café Frío Who, Repostería de Reno de Max, Pelea de Bolas de Nieve de Villa Quién, Sidra de Manzana Caliente, Chocolate Caliente, Chocolate Caliente con Menta

Illumination’s Merry Minions

Para completar la diversión festiva, en Minion Cafe encontrarás nuevas propuestas navideñas inspiradas en los Minions:

Minions Christmas Tree Tots – Patatas fritas rellenas con queso, crema, cebolletas, beicon, tomates picados y una galleta de parmesano en forma de estrella.

Patatas fritas rellenas con queso, crema, cebolletas, beicon, tomates picados y una galleta de parmesano en forma de estrella. Carl’s Rockin Around the Brisket Melt – Pechuga de res con chimichurri, queso provolone y alioli de ajo asado.

Pechuga de res con chimichurri, queso provolone y alioli de ajo asado. Otto’s Holiday Mac Attack – Macarrones con queso cremoso blanco cubiertos con tiras de tortilla.

Macarrones con queso cremoso blanco cubiertos con tiras de tortilla. Mel’s Merry Melty Melt – Sándwich de queso a la parrilla clásico, servido con sopa de tomate y pesto navideña.

Sándwich de queso a la parrilla clásico, servido con sopa de tomate y pesto navideña. El Macho’s Festive Nachos – Totopos rojos y verdes con tinga de pollo, pico de gallo, guacamole y crema de lima.

Totopos rojos y verdes con tinga de pollo, pico de gallo, guacamole y crema de lima. Chicken Stuart’s Holiday Roast: Medio pollo con hierbas, patatas fritas Minion y salsa.

Medio pollo con hierbas, patatas fritas Minion y salsa. Bob’s Banana Pudding – Pudín de Nutella con galletas de vainilla, pudín de plátano, crema batida, decoración de caramelos impresos y purpurina comestible.

Pudín de Nutella con galletas de vainilla, pudín de plátano, crema batida, decoración de caramelos impresos y purpurina comestible. Merry Minion Cookie – Galleta de azúcar de Minion de Santa Claus

Galleta de azúcar de Minion de Santa Claus Kevin’s Holiday Churro Bites – minichurros espolvoreados con rojo y verde

minichurros espolvoreados con rojo y verde Minions Holiday Banana Treat – Leche, puré de plátano, sirope de vainilla y mitad leche y mitad nata con nata montada y galletas de vainilla trituradas.

Leche, puré de plátano, sirope de vainilla y mitad leche y mitad nata con nata montada y galletas de vainilla trituradas. Merry Minions Banana Cold Brew – Café frío, sirope de plátano, sirope de vainilla y espuma fría de crema dulce de plátano con un caramelo de muérdago y virutas navideñas.

Café frío, sirope de plátano, sirope de vainilla y espuma fría de crema dulce de plátano con un caramelo de muérdago y virutas navideñas. Very Merry Minion Lemonade – Limonada de jugo de piña y jarabe de plátano con borde de malvavisco con caramelos efervescentes de cereza y un obsequio de malvavisco.

Christmas in The Wizarding World of Harry Potter

El encanto de “Christmas in The Wizarding World of Harry Potter” transporta a los visitantes a una fascinante celebración navideña en Three Broomsticks:

Holiday Dinner – Pechuga de pavo asada, salsa de pavo, relleno, zanahorias glaseadas con jarabe de arce, coles de Bruselas asadas, salchicha envuelta en tocino y glaseado de arándanos.

Pechuga de pavo asada, salsa de pavo, relleno, zanahorias glaseadas con jarabe de arce, coles de Bruselas asadas, salchicha envuelta en tocino y glaseado de arándanos. Pumpkin Pasty – Pastel con forma de calabaza relleno de crema de calabaza especiada.

Luigi y Mario están listos para celebrar la Navidad. / Foto Cortesía de Universal Studios Hollywood. Crédito: Cortesía

Super Nintendo World

El Toadstool Cafe ofrece productos de temporada preparados por el chef Toad:

Snowman Cake (Mario) – Pastel de canela con streusel, mousse de crema de galletas y un árbol de brownie

Pastel de canela con streusel, mousse de crema de galletas y un árbol de brownie Chef Toad Short Rib Special – Costillas estofadas con demi-glace de ternera, champiñones y polenta

La oferta de servicios adicionales de temporada se extiende a varios establecimientos gastronómicos en todo el parque, entre los que se incluyen:

Mulligan’s Irish Pub (ubicado en el lote superior)

Old Fashioned Irish Holiday – Whisky, puré de higos, jugo de lima, jugo de naranja y mezcla old fashioned con medio higo

Mel’s Diner (ubicado en el lote superior)

Festive Fried Chicken Sandwich – Pollo frito con especias navideñas, cubierto con ensalada de col morada y col rizada, relleno tradicional y alioli de arándanos, servido con papas fritas.

Pollo frito con especias navideñas, cubierto con ensalada de col morada y col rizada, relleno tradicional y alioli de arándanos, servido con papas fritas. Brisket Burger – Hamburguesa de carne de res con pechuga de res ahumada, salsa barbacoa, queso americano y pepinillos.

Cocina mexicana (ubicado en el lote superior)

Carne Asada California Burrito – Burrito de carne asada con papas fritas, pico de gallo, guacamole y queso, servido con totopos.

Burrito de carne asada con papas fritas, pico de gallo, guacamole y queso, servido con totopos. Chili Cheese Tamales – Tamales de pollo cubiertos con chile y queso, servidos con arroz y frijoles refritos.

Lard Lad Donuts (ubicado en el lote superior)

Frosting the D’oh Man – Donut gigante de vainilla cubierto con glaseado de crema de galletas y rociado con crema de galletas.

Donut gigante de vainilla cubierto con glaseado de crema de galletas y rociado con crema de galletas. Cromulent Cookie Coffee – Café frío cubierto con espuma fría de crema de galletas y un agujero de donut

Jurassic Cafe (ubicado en el lote superior)

Milk and Cookies Cold Brew – Café frío con chocolate, espuma fría de crema dulce y trocitos de galleta crujientes.

Café frío con chocolate, espuma fría de crema dulce y trocitos de galleta crujientes. Yuletide Island Spritz – Ron oscuro, jugo de piña, jugo de arándano, jugo de lima, canela y vainilla, coronado con ginger ale de arándano, arándanos frescos y un bastón de caramelo.

Drift & Dine (ubicado en el lote superior)

Vegan Holiday Turkey Leg – Muslo de pavo vegano de tofu con coles de Bruselas asadas y chutney de arándanos

Muslo de pavo vegano de tofu con coles de Bruselas asadas y chutney de arándanos Apple Pie Funnel Cake – Pastel de embudo con canela y azúcar, cubierto con azúcar glas, relleno de tarta de manzana, sirope de caramelo, nata montada y streusel.

Pastel de embudo con canela y azúcar, cubierto con azúcar glas, relleno de tarta de manzana, sirope de caramelo, nata montada y streusel. Milk and Cookies Cold Brew – Café frío con chocolate, espuma fría de crema dulce y trocitos de galleta crujientes.

Sigue leyendo más de Universal Studios Hollywood aquí:

Experiencias imperdibles en Los Ángeles: Desde “Fast & Furious: “Hollywood Drift”, hasta una experiencia tequilera…

Esto es lo que te espera en “Halloween Horror Nights”, en Universal Studios Hollywood.

Agenda de eventos: qué hacer en Los Ángeles del 4 al 10 de diciembre