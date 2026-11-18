Con más de 94% de votos contabilizados, la demócrata Mary Peltola se perfila a convertirse en la primera senadora nativa de Alaska, estado que decidió dejar de respaldar al presidente Donald Trump y de paso darle la espalda al Partido Republicano.

De acuerdo con la tendencia de los resultados registrados hasta la noche de este martes, la mujer quien, en su momento, trabajó en barcos pesqueros y además cumplió dos mandatos como congresista, se encuentra muy cerca de convertirse en otra de las sorpresas de las elecciones intermedias.

La experiencia de haber ocupado cargos en el gobierno local y como jueza tribal permitió que se ganará el respaldo de un amplio sector de ciudadanos desgastados por algunas políticas promovidas desde Washintong.

De acuerdo con Decision Desk HQ (DDHQ), organización y plataforma estadounidense de análisis, recopilación de datos y pronósticos electorales, después de haberse contabilizado 94% de los votos, Peltola registra 50.12% de los votos frente al 45.79% del republicano Dan Sullivan y con ello rebasa el umbral de 50% necesario para proclamarse vencedora de los comicios.

Peltola tuvo el acierto de exhibir a Sullivan por sus vínculos con grandes compañías pesqueras de arrastre a gran escala, lo cual amenaza a las poblaciones de peces en Alaska.

En su momento, la demócrata también llegó a advertir en la Cámara de Representantes sobre la urgente necesidad de una reforma institucional en el Congreso.

Siguiendo dicha línea planteó limitar los mandatos y prohibirles a los miembros de ambas Cámaras la compraventa de acciones.

En contraparte, los detractores de Mary Peltola trataron de afectar a su campaña como aspirante a senadora aprovechando la difusión de un informe del diario New York Times, donde se exponían los testimonios de antiguos asesores tachándola de prepotente y violenta con sus empleados.

De hecho, nueve personas, bajo condición de mantener su identidad en resguardo, aseguraron haber trabajado para demócrata y coinciden en describirla como propensa a la ira.

En respuesta, el equipo de campaña de Peltola negó los señalamientos formulados en su contra y los relacionó con el presunto miedo generado en sus adversarios políticos de que pudiera ser la vencedora de los comicios.

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