Alicia Keys y John Legend figuran entre los posibles artistas invitados que acompañarían a Jay-Z durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027, de acuerdo con por Page Six.

El evento, correspondiente al Super Bowl LXI, se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, donde el rapero asumirá el rol principal tras años ejerciendo como productor del show a través de su firma Roc Nation.

Según Page Six, Keys mantiene conversaciones para sumarse al escenario junto al artista neoyorquino, mientras que Legend también aparece entre las opciones barajadas para la jornada musical. Ambos cantantes comparten trayectoria colaborativa con el intérprete y mantienen vínculos profesionales con Roc Nation, productora a cargo del espectáculo deportivo.

La eventual presencia de Alicia Keys reviviría una de las alianzas más reconocidas del repertorio de ambos, marcada por el éxito de “Empire State of Mind”, pieza estrechamente asociada a la identidad de Nueva York.

Por su parte, John Legend ya compartió tarima recientemente con Jay-Z durante el cierre de su gira conmemorativa “Jay-Z 30” en el mismo SoFi Stadium, ocasión en la que interpretaron “God Did”, tema en el que ambos habían participado previamente.

La designación de Jay-Z como protagonista del entretiempo se dio a conocer tras semanas de especulaciones y marcó su llegada al centro del escenario luego de desempeñarse detrás de cámaras. Al celebrar el anuncio, el músico destacó tres décadas de recorrido artístico y cultural en el mayor escaparate televisivo y musical del calendario estadounidense.

Pese al entusiasmo que despiertan los nombres de Keys y Legend entre seguidores, los nombres de los invitados permanecen bajo reserva. Hasta el momento, los representantes de Jay-Z y de ambos intérpretes no han emitido declaraciones ni confirmado oficialmente su incorporación al espectáculo de febrero en Inglewood.

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