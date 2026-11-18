La violencia con armas de fuego provocó la muerte de 5,381 hispanos en Estados Unidos durante 2024, lo que representó un promedio de casi 15 víctimas diarias, según un informe publicado por Violence Policy Center (VPC), organización dedicada a investigar y prevenir la violencia armada en el país.

El estudio, titulado Hispanic Victims of Lethal Firearms Violence in the United States, reveló que 2,776 fallecimientos, equivalentes al 52% del total, correspondieron a homicidios, mientras que otras 2,351 personas murieron por suicidios con armas de fuego. Además, se registraron 49 muertes accidentales y 205 en otras circunstancias, incluidas intervenciones legales y casos de intención no determinada.

Las cifras, obtenidas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), también reflejaron la dimensión histórica de este problema. Entre 2003 y 2024, un total de 85,245 hispanos perdieron la vida por disparos en territorio estadounidense.

De ese acumulado, 52,388 personas fueron víctimas de homicidio, 28,677 murieron por suicidio, 1,209 fallecieron en incidentes accidentales y otras 2,971 en circunstancias distintas o no determinadas.

El informe también identificó un incremento en la proporción de homicidios contra hispanos cometidos con armas de fuego. En 2003, estos instrumentos estuvieron presentes en el 69% de los asesinatos de integrantes de esta comunidad, porcentaje que alcanzó el 74% en 2024.

Otro de los hallazgos estuvo relacionado con los suicidios. Durante 2024, el 44% de las 5,382 muertes por suicidio registradas entre hispanos involucró armas de fuego, la proporción más elevada de los últimos 22 años.

De las 2,351 personas que se quitaron la vida mediante disparos, 2,060 fueron hombres, equivalentes al 88%, mientras que 291 fueron mujeres, el 12% restante. El documento también señaló que, entre 2003 y 2024, la tasa de suicidios con armas de fuego entre mujeres hispanas se triplicó, al pasar de 0.3 a 0.9 muertes por cada 100,000 habitantes.

Josh Sugarmann, director ejecutivo del Violence Policy Center, advirtió sobre la gravedad de estas cifras y las deficiencias en los registros oficiales.

“El daño que inflige la violencia letal de las armas de fuego entre hombres, mujeres, niños y niñas hispanas en nuestra nación es simplemente inaceptable”, afirmó.

El directivo también sostuvo que las limitaciones en la recopilación de información sobre el origen étnico de las víctimas podrían ocultar una cifra de fallecimientos superior a la documentada.

El estudio cuestionó, además, las estrategias comerciales de la industria armamentista estadounidense, a la que atribuyó campañas dirigidas a incrementar la venta de armas entre comunidades hispanas y afroamericanas.

Ante este panorama, el Violence Policy Center recomendó fortalecer los mecanismos de recopilación de datos sobre víctimas hispanas, publicar informes periódicos sobre la violencia que afecta a esta población y ampliar las campañas informativas acerca de los riesgos de mantener armas de fuego en los hogares.

La organización consideró que disponer de estadísticas más precisas permitiría dimensionar el impacto de la violencia armada y desarrollar medidas de prevención dirigidas a las comunidades más afectadas.

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