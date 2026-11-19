Gianni Infantino recibió un espaldarazo político de peso en su carrera por perpetuarse en el trono del balompié mundial, luego de que la Unión de Federaciones Árabes de Fútbol anunciara este jueves su respaldo oficial para el mandato 2027-2031.

El organismo, que agrupa a 22 federaciones nacionales, emitió un comunicado institucional donde aplaude la gestión del dirigente suizo y justifica su apoyo por el supuesto impulso al crecimiento y sostenibilidad del deporte a escala global.

La Unión de Federaciones Árabes apoya a Infantino para otro mandato al frente de la FIFAhttps://t.co/MMj2kxN6lB — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) November 19, 2026

Este movimiento estratégico llega justo cuando calientan motores las elecciones presidenciales de la FIFA, programadas para el próximo 18 de marzo en la ciudad de Rabat, Marruecos.

El jerarca de 56 años, quien tomó las riendas del ente rector en febrero de 2016 tras el escándalo de corrupción del FIFA Gate que sepultó a Joseph Blatter, no caminará solo en la boleta pues deberá medirse ante el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima, siempre y cuando todas las candidaturas superen la validación formal antes de la asamblea.

Entre millones repartidos y polémicas políticas

A lo largo de casi once años al frente del organismo, Infantino ha sabido amarrar lealtades a base de billetera y expansión, destacando el aumento de la Copa del Mundo masculina a 48 selecciones y el incremento de las partidas económicas repartidas entre las federaciones miembro.

Además, bajo su mandato se implementó el polémico videoarbitraje, una herramienta que transformó las reglas del juego en el terreno mientras las arcas de Zúrich continuaban multiplicando sus ingresos comerciales y derechos de transmisión.

Sin embargo, el camino del dirigente suizo dista mucho de ser un lecho de rosas, pues su administración acumula una larga lista de cuestionamientos políticos e institucionales que han desgastado su imagen pública.

¡DOS RIVALES PARA INFANTINO!??



La FIFA confirmó las tres candidaturas para las elecciones de 2027: Gianni Infantino buscará un nuevo mandato frente a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa, y Kozo Tashima, dirigente japonés. La votación se celebrará el 18 de? pic.twitter.com/EIojqE5C10 — Claro Sports (@ClaroSports) November 19, 2026

Entre las manchas más señaladas figuran su estrecha cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump, las controvertidas designaciones de Catar y Arabia Saudí como sedes mundialistas, así como las fuertes críticas internacionales por la falta de sanciones contra Israel en medio de la guerra en Gaza.

Un bloque clave ante sus rivales en Rabat

El respaldo unánime de las 22 asociaciones árabes representa un golpe sobre la mesa en la aritmética electoral del organismo, ya que constituye un bloque sólido que suele votar en conjunto y arrastrar voluntades tanto en Asia como en el norte de África. Además, el hecho de que el congreso electivo se celebre precisamente en territorio marroquí juega a favor de la narrativa de cercanía que Infantino ha cultivado con los dirigentes de la región durante la última década.

Por su parte, tanto Philippe Diallo desde la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol como el veterano dirigente japonés Kohzo Tashima enfrentarán una cuesta muy empinada para intentar romper la hegemonía del actual mandatario.

For the first time since he was elected in 2016, Gianni Infantino faces competition for his position at the ballot box.



The FIFA president is standing for a new term in 2027, having been unopposed in 2019 and 2023.



How does the process work and what must Philippe Diallo or Kozo? pic.twitter.com/wWat5VBGwO — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 19, 2026

Ambos aspirantes apuestan por capitalizar el descontento de algunas federaciones europeas y sectores críticos con la comercialización excesiva del calendario internacional, aunque necesitan sumar alianzas de peso fuera de sus confederaciones para tener posibilidades reales.

Con este pronunciamiento oficial ya guardado en la bolsa, Infantino manda un mensaje contundente a sus opositores antes de aterrizar en tierras marroquíes. La maquinaria electoral del suizo vuelve a demostrar que, más allá de los señalamientos externos y los debates éticos, su control sobre las estructuras del fútbol internacional sigue operando con precisión quirúrgica para asegurar otro periodo en el poder.

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