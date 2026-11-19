El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no tenía intención de prolongar la guerra en Ucrania y expresó su disposición a alcanzar un acuerdo para poner fin a las hostilidades, después de que los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, manifestaron su interés en una solución al conflicto.

“Los presidentes hablaron de su interés en poner fin al conflicto en Ucrania. Rusia también está interesada. Se lo aseguro. No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto armado”, declaró Putin durante una conferencia de prensa en Shenzhen, China, tras una reunión trilateral celebrada al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

De acuerdo con la agencia rusa Interfax, el mandatario sostuvo que Moscú compartía el objetivo de alcanzar la paz, aunque condicionó cualquier avance a que Ucrania aceptara los compromisos territoriales y de seguridad planteados durante las negociaciones previas.

A historic first on the world stage.



President Donald J. Trump, President Xi, and President Putin hold trilateral talks in China. pic.twitter.com/w2qDiJo8W5 — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Putin rechazó nuevamente que Rusia fuera responsable del inicio de las hostilidades y aseguró que su Ejército buscaba concluir un conflicto cuyos antecedentes situó en 2014, cuando comenzaron los enfrentamientos en la región del Donbás.

Sin embargo, la invasión rusa a gran escala de Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, después de que Moscú concentró fuerzas militares en la frontera y lanzó una ofensiva sobre territorio ucraniano.

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El presidente ruso atribuyó el estancamiento de las conversaciones a la negativa del Gobierno de Kiev a aceptar las propuestas que, según afirmó, Estados Unidos presentó antes de la cumbre ruso-estadounidense celebrada en agosto de 2025 en Anchorage, Alaska.

“Nosotros los aceptamos y ahora le toca a Ucrania”, señaló.

Uno de los principales desacuerdos se concentró en el control territorial de Donetsk, región del este de Ucrania donde las fuerzas rusas mantuvieron su ofensiva. Putin cuestionó la decisión de Kiev de conservar las áreas que permanecieron bajo su administración y sostuvo que cualquier negociación debía reconocer la situación militar existente.

“Todos tendrán que aceptar la realidad sobre el terreno. Esperemos llegar a un acuerdo”, afirmó.

Según el diario ruso RBC, Putin insistió en que Ucrania debía reconsiderar su postura sobre los territorios disputados y aceptar compromisos que permitieran avanzar hacia un entendimiento.

El mandatario también abordó las garantías de seguridad que Ucrania solicitó a sus aliados occidentales como parte de un eventual acuerdo de paz. Aunque reconoció el derecho de Kiev a contar con mecanismos de protección, insistió en que cualquier solución debía considerar las exigencias estratégicas de Moscú.

“Nosotros reconocemos que Ucrania tiene derecho a su seguridad, igual que Rusia. Simplemente, que la seguridad de Rusia hay que garantizarla”, declaró.

“Nosotros aceptamos la propuesta de los negociadores estadounidenses sobre que la seguridad de Ucrania debe ser integrada en la seguridad europea común. ¿Qué hay de malo en ello?”, añadió.

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