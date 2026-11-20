La Conmebol perfila a Estados Unidos para albergar la Copa América 2028 por segunda edición consecutiva, luego de que reportes desde Sudamérica aseguraran que el organismo ya comunicó a sus federaciones afiliadas el regreso del certamen a suelo norteamericano.

De acuerdo con trascendidos periodísticos difundidos en Brasil, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Futbol, notificó a los dirigentes del continente que el torneo de selecciones más antiguo del mundo volverá a disputarse lejos de Sudamérica.

? BREAKING: COPA AMÉRICA IS REPORTEDLY COMING BACK TO THE UNITED STATES IN 2028 ???



CONMEBOL president Alejandro Domínguez has told member federations that the U.S. will host the next Copa América, according to Lauro Jardim of O Globo.



The decision was reportedly communicated? pic.twitter.com/nGHzoW8pQM — USMNT Only (@usmntonly) November 20, 2026

Aunque la determinación todavía carece de un anuncio oficial por parte de los altos mandos del balompié sudamericano, la versión cobra fuerza como parte de la estrategia comercial que busca repetir las ganancias millonarias obtenidas en el mercado estadounidense.

Por el momento, las autoridades futbolísticas aún no definen detalles clave como el calendario definitivo, las ciudades anfitrionas ni el formato de competencia, donde vuelve a sonar con fuerza la posibilidad de integrar nuevamente a selecciones invitadas de la Concacaf como México.

En caso de concretarse esta designación en los próximos meses, Estados Unidos haría historia al convertirse en el único país ajeno a la Conmebol que organiza la Copa América en 3 ocasiones distintas, consolidándose como la sede favorita fuera de la región.

El primer antecedente ocurrió en la recordada edición del Centenario en 2016, certamen donde Chile se coronó bicampeón tras derrotar en tanda de penales a la Argentina de Lionel Messi en una final disputada en Nueva Jersey.

Posteriormente, el país de las barras y las estrellas recibió el campeonato en 2024 a lo largo de 14 sedes repartidas por toda la Unión Americana, torneo que sirvió como ensayo general rumbo al Mundial de 2026 y que terminó con la revancha albiceleste frente a Colombia.

Para la eventual edición de 2028, uno de los principales retos logísticos que deberán resolver los organizadores será empatar el calendario internacional para evitar cualquier empalme con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, justa veraniega que arrancará el 14 de julio de ese año.

¿COPA AMÉRICA 2028 EN ESTADOS UNIDOS??



La Conmebol volverá a organizar la Copa América en Estados Unidos, con la intención de que vuelva a jugarse con equipos de la Confederación Sudamericana y de la Concacaf.



De acuerdo a información obtenida por mediotiempo, la idea es que? pic.twitter.com/H4JOjwCwfx — MedioTiempo (@mediotiempo) November 21, 2026

De confirmarse este movimiento, la Selección Mexicana tendría en puerta una nueva oportunidad para competir en el máximo escaparate continental y buscar revancha deportiva tras su amarga eliminación en la fase de grupos de 2024.

Así, mientras Sudamérica espera recuperar la localía de su joya futbolística en el futuro, todo apunta a que el negocio y la infraestructura de los estadios norteamericanos volverán a imponerse en la mesa directiva de la Conmebol.

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