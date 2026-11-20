El dirigente francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima se postularon oficialmente como los rivales dispuestos a disputar la presidencia de la FIFA, luego de que anoche venciera el plazo reglamentario para registrar candidaturas rumbo a los comicios de 2027.

Con la aparición en escena del directivo europeo y del exjerarca asiático, la carrera por la silla grande del futbol mundial deja de ser un paseo solitario y promete una intensa batalla política antes de que se abran las urnas el próximo 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

FIFA 2027 | TRES CANDIDATOS, TRES MIRADAS SOBRE EL FÚTBOL MUNDIAL



1. GIANNI INFANTINO ??

Continuidad y expansión. Una FIFA con mayor capacidad económica, más torneos, nuevos mercados y crecimiento de los recursos destinados a las federaciones. Su modelo apuesta a la expansión? pic.twitter.com/HveFKEytLw — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) November 19, 2026

El organismo rector del balompié internacional confirmó la recepción de los expedientes de ambos contendientes junto al del actual mandatario Gianni Infantino, aclarando que los tres perfiles todavía deberán pasar por el filtro de la comisión electoral para ser ratificados.

Para poder aparecer en la boleta definitiva del 77.º Congreso, tanto Diallo como Tashima tendrán que acreditar el respaldo formal de al menos cinco federaciones miembro, requisito indispensable para validar cualquier aspiración al máximo cargo del futbol.

Además del aval de las asociaciones nacionales, los estatutos de la FIFA exigen que los candidatos demuestren una trayectoria mínima de dos años vinculados directamente con actividades relacionadas con el futbol profesional, evitando así improvisaciones en la cúpula directiva.

BREAKING: FIFA confirm it has received two submissions for candidates to rival Gianni Infantino in the Presidential election.



Philippe Diallo and Kohzo Tashima will run against the current FIFA president. pic.twitter.com/nFEieW4cJo — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 19, 2026

La Secretaría General detalló que estas postulaciones responden a la convocatoria aprobada por el Consejo desde el pasado 29 de abril, iniciando ahora la etapa de revisión jurídica de cada expediente bajo las normas del Reglamento de Gobernanza.

El calendario oficial establece que las federaciones miembro recibirán la notificación definitiva con los nombres de los aspirantes admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027, exactamente un mes antes de que los delegados emitan su voto en suelo marroquí.

En este tablero de ajedrez político, la irrupción del francés Philippe Diallo representa una jugada estratégica de última hora impulsada por la UEFA, organismo que decidió darle la espalda a Infantino y postular a su propio gallo apenas 48 horas antes del cierre de registros.

La misión del directivo galo no será nada sencilla, pues tendrá que operar a marchas forzadas para convencer a federaciones de otros continentes en tiempo récord si pretende romper el bloque de alianzas que actualmente domina el dirigente suizo.

Por su parte, el japonés Kohzo Tashima, quien fuera presidente de la asociación nipona, también movió sus fichas en el escritorio para colarse en la terna oficial, apostando por su peso específico y experiencia dentro de la confederación asiática para dar la sorpresa.

Aunque Infantino salta a la cancha como el rival a vencer gracias al respaldo que mantiene en África, Asia, Sudamérica y Oceanía, la presencia de un candidato europeo y otro asiático obliga a un despliegue político inédito en los últimos procesos electorales.

¡DOS RIVALES PARA INFANTINO!??



La FIFA confirmó las tres candidaturas para las elecciones de 2027: Gianni Infantino buscará un nuevo mandato frente a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa, y Kozo Tashima, dirigente japonés. La votación se celebrará el 18 de? pic.twitter.com/EIojqE5C10 — Claro Sports (@ClaroSports) November 19, 2026

Ahora la pelota queda en la cancha de la junta electoral de la FIFA, instancia que deberá palomear los registros del francés, del japonés y del actual presidente antes de que empiece formalmente la campaña por el poder absoluto del futbol mundial.

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