España califica como “innegociable” ser la sede de la final del Mundial 2030

España considera prioritario albergar el partido decisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y no contempla ceder ese objetivo dentro de la candidatura que comparte con Marruecos y Portugal. Así lo manifestó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien calificó como “innegociable” que la final del torneo se dispute en territorio español.

El dirigente abordó el tema este sábado durante el congreso de ProLiga, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid. Aunque reconoció el ruido generado alrededor de la elección de las sedes, aseguró que mantiene la tranquilidad y recordó que la decisión sobre el escenario de la final se conocerá en 2028.

“Esta candidatura hay que fortalecerla de una vez y no podemos estar con esta situación donde estamos”, expresó Louzán ante los medios de comunicación.

??? Rafael Louzán califica de "innegociable" que la final del Mundial 2030 sea en España:



?? "No me planteo la retirada de la candidatura porque no contemplo la posibilidad de que la final no sea en España"



?? "Vamos a incorporar a Vigo y Valencia"



? @hectorglez29 pic.twitter.com/mRpGodxCAz — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 14, 2026

La organización del Mundial también contempla cambios en el listado de estadios propuestos. El presidente de la RFEF adelantó que Vigo y Valencia se incorporarán próximamente al proyecto, después de que España perdiera dos de las sedes que inicialmente formaban parte de la candidatura.

Una candidatura con varias sedes y un torneo compartido

El escenario actual contempla 20 posibles sedes, aunque Louzán aclaró que esa cifra no necesariamente será la definitiva. La incorporación de Vigo y Valencia está prevista para las próximas semanas, pero no significa que el Mundial vaya a contar finalmente con 20 ciudades anfitrionas.

“Ahora mismo hay un escenario de 20 sedes, de España se han caído dos y en la próxima visita se van a incorporar Vigo y Valencia en las próximas semanas. Pero esto no quiere decir que vaya a haber 20”, explicó.

Desde la federación española se trabaja con el objetivo de que la competición de 2030 sea el mejor Mundial “de la historia”, según las palabras de su presidente. La candidatura principal está integrada por España, Marruecos y Portugal, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay participarán como anfitriones de los encuentros conmemorativos del centenario.

La edición de 2030 será la número 24 de la Copa Mundial masculina y se disputará durante junio y julio. La celebración tendrá un componente especial porque coincidirá con los 100 años de la primera edición del torneo, organizada en Uruguay.

Los tres partidos destinados a conmemorar ese aniversario se jugarán en Argentina, Paraguay y Uruguay. Los seis países anfitriones, tanto los tres organizadores principales como los que recibirán los encuentros del centenario, tendrán clasificación automática para la competición.

Louzán también habló de un caso disciplinario

Durante su encuentro con los medios, el presidente de la RFEF se refirió además a la posible sanción del portero Owono, del Andorra, después del fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife.

Louzán explicó que la resolución se demoró porque el Comité encargado de estudiar el caso se enfrenta a una situación inédita dentro de sus antecedentes. “El Comité se encuentra por primera vez ante un suceso que nunca antes había sucedido y hay que valorar las cosas”, señaló.

El dirigente no ofreció detalles adicionales sobre una eventual sanción, pero justificó el tiempo que requiere el análisis de un episodio que, según indicó, no tiene precedentes para el organismo.

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