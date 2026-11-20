Autoridades de Guatemala detuvieron a un ciudadano mexicano y a un guatemalteco requeridos por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico internacional de fentanilo.

Los detenidos fueron identificados como Esteban García Chacón, de nacionalidad mexicana, y Eduardo Antonio Maaz Cruz, alias “Tono”, de nacionalidad guatemalteca. Ambos cuentan con órdenes de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos, emitidas por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Texas.

Las detenciones se realizaron el jueves 19 de noviembre durante un operativo coordinado entre el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades guatemaltecas, los dos hombres formaban parte de una estructura dedicada al traslado de cargamentos de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Según los señalamientos judiciales, ambos enfrentan cargos por conspiración para poseer, con intención de distribuir, 400 gramos o más de una mezcla o sustancia que contenga fentanilo, así como por conspiración para distribuir y provocar la distribución de esa misma cantidad de droga.

Las autoridades atribuyen diferentes funciones a los detenidos dentro de la organización. Eduardo Antonio Maaz Cruz, alias “Tono”, estaba encargado de la logística del transporte de narcóticos en territorio guatemalteco, mientras que Esteban García Chacón habría participado en el traslado de cargamentos con destino a Estados Unidos.

Durante el operativo, los agentes decomisaron tres teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo resguardo como posibles indicios para las investigaciones.

Guatemala suma 43 capturas con fines de extradición

Con estas dos detenciones, Guatemala alcanzó 43 personas capturadas con fines de extradición durante 2026, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional Civil.

De ese total, 27 personas son requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que las otras 16 enfrentan solicitudes de extradición por diferentes delitos.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, confirmó las capturas y señaló que ambos detenidos serían puestos a disposición de las autoridades estadounidenses que solicitaron su extradición.

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