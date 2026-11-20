El delantero mexicano Joao Maleck celebró el ascenso a la Primera División de Uruguay con el Plaza Colonia, pero su fiesta deportiva en Sudamérica podría durar muy poco debido a que su libertad condicional pende de un hilo y enfrenta el riesgo real de volver a prisión en México.

Aunque el atacante tricolor presume un nuevo trofeo en su vitrina tras la promoción administrativa del conjunto charrúa, su situación jurídica en el estado de Jalisco atraviesa un momento crítico que amenaza con devolverlo tras las rejas.

?? | Joao Maleck podría reingresar a prisión; juez determinará su futuro legal.



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La permanencia en libertad de Maleck depende de que un juez de ejecución determine si cumple con el pago de cerca de 20 millones de pesos como indemnización a las familias de las víctimas de un accidente automovilístico ocurrido en 2019 en Zapopan.

El futbolista purgó poco más de 1 año en el penal de Puente Grande de su sentencia por homicidio culposo agravado, y su estatus actual en los tribunales de Jalisco podría revocar su preliberación si los recursos legales pendientes no le favorecen.

Este panorama judicial contrasta con su reciente logro deportivo en Uruguay, donde consiguió el ascenso a la Primera División con el Plaza Colonia en un torneo marcado por una definición administrativa tras reclamar la alineación indebida del Oriental de La Paz.

El killer del gol regresa a primera división!!



El delantero mexicano João Maleck se coronó campeón de la Segunda División de Uruguay con el Plaza Colonia y aseguró su ascenso a la máxima categoría para el 2027.



Buscaran competir en Copa Sudamericana o Copa Libertadores. pic.twitter.com/rellwJirbD — Pasion Football (@HugoYaezVelasco) November 15, 2026

El atacante tricolor suma apenas 3 partidos disputados sin anotaciones desde su fichaje en septiembre de 2026, pero la resolución disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol le permitió colgarse el título luego de que su rival excediera el límite de 5 jugadores extranjeros en cancha.

Quien fuera una de las joyas más prometedoras del balompié nacional por su potencia física, ascendencia franco-camerunesa y su paso juvenil por el Porto de Portugal y el Sevilla de España, vio truncada su proyección europea tras provocar aquel fatal percance vial.

La tragedia cobró la vida de una pareja de recién casados y marcó un antes y un después en la trayectoria del canterano de Santos Laguna, quien pasó de ser proyectado como futuro referente de la selección mexicana a enfrentar una condena de 3 años, 8 meses y 15 días.

Tras obtener su libertad condicional en diciembre de 2020, el ariete inició un largo peregrinar sin mayor brillo ni regularidad goleadora por clubes de la Liga de Expansión y divisiones inferiores como Cafessa Jalisco, Coras FC, Tepatitlán, Correcaminos de la UAT y Atlético Morelia.

??? ¡JOAO MALECK ES CAMPEÓN Y ASCIENDE A PRIMERA EN URUGUAY! ???



El mexicano conquistó el título con Plaza Colonia y consiguió el ascenso a la máxima categoría.



? ¡OTRO EMBAJADOR AZTECA QUE LOGRA EL ASCENSO EN EL EXTRANJERO! ?? pic.twitter.com/xSxxAxan93 — Embajadores Aztecas (@EAztecasMEX) November 19, 2026

Ante la falta de oportunidades consolidadas en territorio azteca, el delantero emigró al fútbol de Costa Rica para defender la camiseta del Guadalupe FC, escala previa antes de aterrizar en el balompié uruguayo buscando minutos de juego.

Sin embargo, José Luis Álvarez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, advirtió recientemente que las autoridades emitirán una resolución firme sobre el adeudo pendiente, fallo que definirá si el goleador conserva su libertad temporal o regresa a la cárcel.

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