Tanto los representantes de Leones Negros, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC y Mineros de Zacatecas como la Federación Mexicana de Fútbol aseguraron que les asiste la razón respecto al regreso del ascenso y descenso, luego de verse las caras ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La comparecencia obedeció al recurso de apelación que interpusieron los cinco clubes rebeldes de la Liga de Expansión contra la anulación de la movilidad deportiva, exigiendo que el mecanismo vuelva de inmediato a las canchas del balompié nacional tras varios años de bloqueo administrativo.

Ha terminado el segundo día de la reunión de equipos de la Liga de Expansión y la FMF con el TAS.



En enero se dará el veredicto del ascenso y descenso.



Alberto Castellanos, Presidente de Leones Negros: “Hemos venido a dar la cara, defendimos nuestro rol, solamente queda? pic.twitter.com/1k9KhDk3BA — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) November 19, 2026

El argumento central de los demandantes es que el candado de seis temporadas impuesto en 2020 ya caducó con el cierre del ciclo 2025-2026, por lo que mantener cerrada la puerta hacia la Primera División carece de sustento deportivo y frena el desarrollo de sus instituciones.

Aunque la resolución definitiva del tribunal internacional se conocerá entre diciembre de este año y enero de 2027, ambas partes salieron de la sala con la espada desenvainada, guardando hermetismo sobre lo ocurrido a puerta cerrada, pero presumiendo que el fallo les favorecerá.

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros y voz cantante del bloque opositor, afirmó que su comitiva salió con plena confianza tras defender su postura en el estrado, señalando que cumplieron con su papel histórico y que ahora la pelota está en la cancha de los jueces.

El dirigente melenudo reconoció que todavía no existe una fecha exacta en el calendario para conocer el veredicto final, aunque dejó claro que los argumentos jurídicos y deportivos presentados por los cinco clubes fueron sólidos para demostrar el perjuicio que sufren en la división de plata.

'Es confidencial'



Diez horas y media después del inicio de la audiencia con el TAS, salen los representantes de la FMF, Liga MX y clubes de Expansión, como Alberto Castellanos (presidente de Leones Negros)



? Édgar Contreras pic.twitter.com/fMhUo2PtY0 — REFORMA (@Reforma) November 19, 2026

Por el bando del fútbol de pantalón largo, Íñigo Riestra, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, se limitó a comentar que les fue muy bien en la audiencia y sostuvo que las decisiones del organismo están blindadas por sus propios estatutos y reglamentos vigentes.

El directivo federativo evitó adelantar cualquier conclusión sobre el intercambio de pruebas ocurrido ante el panel arbitral, insistiendo únicamente en que los jueces cuentan ya con toda la documentación completa para llevar a cabo su análisis y expresando su deseo de que el fallo llegue muy pronto.

El procedimiento legal no concluyó con esta audiencia, pues ahora corresponde al panel del tribunal estudiar a fondo cada expediente y testimonio antes de dictar sentencia, manteniendo en vilo tanto a los dueños de la Liga MX como a los aspirantes de la categoría inferior.

Sin embargo, la batalla jurídica y política no se agota en el escritorio del organismo internacional, ya que Castellanos advirtió que mantienen abiertos otros frentes de presión importantes en el Senado de la República y ante la Comisión Nacional Antimonopolio para destrabar el conflicto.

El presidente del conjunto universitario expresó su deseo de que dichas instancias continúen avanzando en paralelo al proceso deportivo, pues consideran que el bloqueo al ascenso atenta contra la libre competencia y el espíritu mismo del balompié profesional en nuestro país.

Sobre los otros cinco equipos de la categoría que decidieron doblar las manos y firmar el acuerdo para renunciar temporalmente al ascenso, el dirigente tapatío fue tajante al asegurar que desconoce los términos reales de ese pacto porque ni siquiera ha tenido el documento en sus manos.

Si el TAS le da la razón a los clubes de expansión y ordena el regreso del ascenso y descenso, pero, condicionado a las reglas que imponga la FMF, todo resultará en vano. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 19, 2026

Castellanos prefirió no abundar sobre el alcance de dicho convenio ni sobre el papel que juegan esas instituciones dentro del conflicto, dejando en claro que el bloque de los cinco demandantes seguirá firme hasta las últimas consecuencias sin ceder ante presiones externas.

De esta manera, la pelota del ascenso y descenso queda en el aire y el fútbol mexicano permanece en pausa sobre uno de sus temas más espinosos, a la espera de que el tribunal dictamine si el mérito deportivo vuelve a mandar en la cancha o si prevalecen los intereses de escritorio.

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