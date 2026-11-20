En los últimos años, la venta de calendarios de adviento se ha convertido en todo un evento. En la actualidad abundan para promocionar y vender todo tipo de productos, desde maquillaje, velas aromáticas, perfumes y artículos de lujo.

Desde que la temporada empezó, hay muchos calendarios de adviento que han dejado mucho que desear para el consumidor promedio e incluso para algunas creadoras de contenido corto en redes como TikTok e Instagram, entre otras. Uno de los máximos reclamos que hemos visto realizar en personajes como Jeffree Star es el costo de cada calendario versus los productos que vienen en la mayoría de estos.

En el caso de la marca Dior, muchos de sus productos son perfumes y miniaturas. Algunos incluso pertenecen a la categoría de regalo que muchos compradores reciben una vez realizan una compra que supera los $100 de consumo. La mayor decepción radica en que muchos de los calendarios de adviento no están superando las expectativas del comprador.

SKIMS

Aquí aterrizamos con el calendario de la marca Skims, de Kim Kardashian, el cual ha sido catalogado como uno de los peores. Este tuvo un costo de $148 dólares y se agotó rápidamente. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de productos sean pequeños y totalmente alejados de la marca de ropa es categóricamente decepcionante.

Al ser una marca de ropa, muchos esperaban encontrarse con productos variados. ¡Sí! Los calendarios incluso podrían haberse vendido por tallas —small, medium, larga, extra large— para que cada compradora fuese consciente de que, al incluir prendas de vestir, si ya conoces la marca, entiendas que es necesario conocer tu talla para llevarte aquello que sea más justo para tu uso personal. Pero en las 12 cajas que conformaron el calendario simplemente venían accesorios pequeños y mayoritariamente para el cabello.

Algunos de estos eran: llaveros, scrunchies para el cabello, pasadores, un peine, diademas, tirantes para un sostén, un juguete antiestrés tipo squishy y un espejo, entre otros adornos. Al enumerar cada uno de estos productos, podrías fácilmente armar algo así con productos de Target, Marshall y probablemente habrían sido mejores y más llamativos.

El comentario que más se destaca en las redes sociales engloba gran parte del malestar de la gente: “$150 dólares por eso, ¿qué estafa más grande?”.

Sigue leyendo más de Kim Kardashian aquí:

Se revela que Kim Kardashian llegó a tener 24 empleados domésticos trabajando para ella

Lewis Hamilton sorprendió a los hijos de Kim Kardashian con un tierno regalo

Lewis Hamilton habla de su relación con los hijos de Kim Kardashian