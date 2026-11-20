Natalie Harp, una de las colaboradoras más cercanas a Donald Trump, volvió a llamar la atención por una escena que dice mucho sobre la dinámica dentro del círculo presidencial. Esta vez no fue por su presencia constante junto al mandatario, sino por la manera en que reaccionó cuando él intentaba minimizar las pérdidas republicanas en las elecciones de mitad de mandato.

El biógrafo presidencial Michael Wolff contó el episodio durante una conversación con Joanna Coles en el podcast “Inside Trump’s Head”, de The Daily Beast.

Según relató Wolff, mientras avanzaban los resultados electorales y quedaba en evidencia la magnitud del revés para los republicanos, Trump insistía en que el desempeño de su partido no había sido tan malo como se esperaba.

“Mucho mejor de lo que nos dijeron que haríamos”, repetía el presidente. Entonces, Harp intervino para decir prácticamente lo mismo.

“Mucho mejor”, recordó Wolff que respondió la asesora. El escritor describió la escena como “un pequeño eco extraño”, porque Harp parecía seguir repitiendo las palabras de Trump.

La asesora que siempre está a su lado

La cercanía de Harp con el presidente no es nueva. Su cargo oficial es asistente especial y asistente ejecutiva del presidente, pero su influencia va más allá de las tareas administrativas.

Conocida como la “impresora humana”, por llevarle a Trump copias físicas de noticias y publicaciones favorables, también participa en la gestión de sus mensajes en Truth Social.

Como documentó CBS News, es una de las personas que tiene acceso constante al mandatario y suele acompañarlo en sus actividades oficiales.

El golpe electoral que Trump no asimila

Wolff aseguró que el entorno presidencial quedó impactado por los resultados y que algunos colaboradores comenzaron a utilizar palabras como “trauma” y “estrés postraumático” para describir la reacción de Trump.

El biógrafo sostuvo que el mandatario parecía incapaz de procesar la dimensión de la derrota.

Mientras Trump intenta recuperar terreno político, la lealtad de figuras como Harp vuelve a quedar bajo escrutinio.

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