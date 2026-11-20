Ron DeSantis, gobernador de Florida, descarta estar interesado en ocupar un puesto en la Corte Suprema al concluir su mandato en enero y reconoce la posibilidad de volver a contener por una candidatura presidencial.

Durante una entrevista concedida al diario The New York Times, el político republicano echó por tierra una versión que lo ubicaba analizando casos al lado experimentados jueces.

“Soy un ejecutivo. Lidero, me anticipo a los problemas. Decir que vas a terminar siendo una planta en maceta en la Corte Suprema y simplemente sentarte allí… Respeto a los magistrados, y personas como Clarence Thomas han sido mis héroes durante muchos años, pero esto es totalmente contrario a lo que he demostrado y aportado”, subrayó.

Cuestionado sobre la opción de nuevamente a contender por la presidencia en las elecciones de 2028, DeSantis no lo descartó, pero aclaró que todavía no es tiempo de pensar en ello, sobre todo después de los resultados negativos experimentados por el Partido Republicano.

“Lo que me interesa es obtener resultados. No he tomado ninguna decisión. Hay muchas preguntas sobre, ya saben, ¿cuál será la trayectoria de la economía? ¿Cómo van a usar los demócratas su poder? ¿Cómo se van a desarrollar todas estas cosas?

Mucha gente, si es inteligente, esperaría a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Porque uno quiere tener un mensaje que sabe que será relevante para las elecciones de 2028”, expuso.

No question. Need to dig out of the hole in the states. And can’t allow Texas, Ohio and/or Georgia to become blue states by default lest the GOP goes the way of the Whigs? https://t.co/rURyqPkr2b — Ron DeSantis (@RonDeSantis) November 20, 2026

Sin mencionar el nombre de James David Vance, el mandatario del “Estado del Sol” lanzó un lapidario comentario dirigido a las aspiraciones de su correligionario de partido de relevar a Donald Trump al frente de la Casa Blanca dentro de un par de años al expirar su periodo al frente de la administración federal.

“Los vicepresidentes tienden a ser poco originales”, expresó.

Bajo la óptica de Ron DeSantis, en los próximos meses surgirán cambios significativos al interior del Partido Republicano, los cuales analizará detenidamente para definir el paso que dará al ceder la estafeta del gobierno de Florida.

“El terreno en el que nos moveremos como partido va a cambiar un poco. Sin duda puede mejorar, pero también podría deteriorarse en algunos aspectos”, puntualizó.

Cabe señalar que el republicano de 48 años advirtió con meses de antelación que su partido sufriría una escandalosa derrota en las elecciones de mitad de mandato si no atendía a tiempo las demandas de la ciudadanía.

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