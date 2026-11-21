Efraín Juárez continúa demostrando en tierras europeas que su capacidad en los banquillos no fue obra de la casualidad. Lejos de los reflectores mediáticos del continente americano, el estratega mexicano firmó una victoria de autoridad este sábado al vencer 1-3 como visitante al Ferencváros, el club más ganador e histórico del fútbol húngaro, dentro de la jornada 14 de la OTP Bank Liga.

Con este golpe sobre la mesa en patio ajeno, el Gyori ETO FC le puso punto final a una incómoda racha de tres compromisos consecutivos sin conocer la victoria. La escuadra dirigida por el timonel azteca exhibió personalidad y contundencia para superar al gigante local, reafirmando que su proyecto futbolístico va muy en serio en la disputa por el bicampeonato.

Efraín Juárez ?? venció al Ferencváros por marcador de 3-1 en la jornada 14 de la Bank Liga ?? y se coloca como líder en la clasificación con 26 puntos.



Si bien, el DT mexicano quedó eliminado de la Copa de Hungría y de la UEFA Conference League, en Liga está en lo más alto y? pic.twitter.com/EFEnK5sI6F — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 21, 2026

La figura del encuentro fue Luka Kulenovic, al despacharse con un doblete determinante, acompañado por una anotación más de Jewison Bennette que selló la cuenta para la visita. Por parte de los anfitriones, Bamidele Yusuf logró descontar en el marcador, pero su esfuerzo resultó insuficiente para frenar el ímpetu táctico del conjunto visitante.

Gracias a estos tres puntos de oro, el equipo de Juárez alcanzó las 26 unidades en la tabla general y se trepó al liderato en solitario del campeonato húngaro. Aunque el propio Ferencváros ocupa ahora mismo el tercer puesto con un partido pendiente y mejor diferencia de goles, el envión anímico pertenece por completo al entrenador mexicano y sus pupilos.

Cabe recordar que el Gyori ETO, actual monarca de la liga, no logró superar la ronda clasificatoria de la UEFA Champions League justo en el arranque de la gestión del mexicano. Además, hace casi un mes se despidió de la Copa de Hungría, situación que dejó al torneo liguero como el único frente de batalla para concentrar todas sus energías.

Aproximándose al ecuador de la temporada, los números respaldan con creces el trabajo de Juárez al registrar siete triunfos, cinco empates y apenas dos descalabros. Su escuadra presume actualmente la mejor ofensiva del certamen con 25 goles anotados, además de consolidarse como la tercera mejor defensiva al permitir solamente 16 tantos.

Tras haber conquistado el fútbol de Colombia con Atlético Nacional y quedarse a un paso de romper la sequía de década y media sin títulos en Pumas UNAM, el mexicano apunta a escribir otro capítulo dorado en su carrera.

Efrain Juárez la esta rompiendo en Europa. Partidazo y buen resultado el de hoy contra un rival de nivel de Europa league. pic.twitter.com/2QrDYlk7Jv — Maximiliano Peña (@maxsamano95) November 21, 2026

Para cerrar el año 2026 en la cima, el Gyori ETO FC deberá sortear cuatro pruebas clave: recibir al Debreceni VSC el 27 de noviembre, visitar al Zalaegerszegi TE el 6 de diciembre, enfrentar en casa al Kisvarda el 12 de diciembre y cerrar fuera contra el Kispest Honvéd el día 20.

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