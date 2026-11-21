La violencia alcanzó directamente al beisbol mexicano y desató auténticos momentos de terror y angustia en Sinaloa, luego de que una fuerte balacera en las inmediaciones del Estadio Kuroda Park interrumpiera el duelo entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán.

Lo que transcurría como una noche habitual de pelota invernal en la Liga Mexicana del Pacífico se transformó en una escena de pánico colectivo durante la parte alta de la tercera entrada, cuando el estruendo de las ráfagas de arma de fuego irrumpió en el recinto.

En pleno juego de béisbol, en #Guasave se registra una balacera en las inmediaciones del recinto del estadio. pic.twitter.com/WlR0Wnm7mS — Revista ESPEJO (@EspejoRevista) November 21, 2026

En el centro del diamante, el lanzador local Víctor Buelna se preparaba para realizar su lanzamiento hacia el bateador Andrés Álvarez cuando ambos congelaron su rutina al percibir las detonaciones provenientes del exterior del parque.

De inmediato, el ampáyer principal detuvo las acciones y el veterano jugador de cuadro Jesse Castillo agitó los brazos con desesperación para indicarles a todos sus compañeros que abandonaran el terreno de juego y corrieran hacia los dogouts en busca de refugio.

?? ¡BALACERA SUSPENDE JUEGO DE BÉISBOL EN SINALOA! ????



Un enfrentamiento armado cerca del estadio en Guasave obligó a suspender el duelo entre Algodoneros y Venados.?



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La angustia se apoderó en cuestión de segundos de las tribunas del inmueble guasavense, donde decenas de familias, niños y aficionados tuvieron que tirarse al suelo o esconderse debajo de las butacas para protegerse ante el temor de una bala perdida.

Ante la incertidumbre y el sonido persistente de los disparos en los alrededores, el personal de seguridad del estadio resguardó a los asistentes en los pasillos y zonas cerradas del inmueble, impidiendo cualquier salida hacia la calle mientras persistía el peligro.

De acuerdo con reportes preliminares de seguridad en el municipio de Guasave, las detonaciones derivaron de un enfrentamiento armado tras una agresión contra fuerzas federales en distintos sectores cercanos al malecón y la carretera México 15.

Tras mantener el partido detenido durante aproximadamente 30 minutos en medio de la tensión en las gradas, los ampáyers y directivos determinaron suspender oficialmente el encuentro para priorizar la integridad física de todos los presentes.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales y municipales no han reportado personas lesionadas ni víctimas dentro de las instalaciones del parque de pelota, donde tanto peloteros como seguidores permanecieron bajo resguardo.

??? ¡NOCHE DE TERROR EN GUASAVE, SINALOA!

Fuertes enfrentamientos entre fuerzas federales (Marina/Semar y apoyo de Sedena) y grupos armados del crimen organizado.

Helicópteros sobrevuelan la ciudad disparando, vehículos incendiados y balaceras de grueso calibre en Guasavito, el? pic.twitter.com/jx53tbyLFv — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) November 21, 2026

Por su parte, la directiva de la Liga Mexicana del Pacífico y ambas novenas aún no emiten un comunicado oficial para informar cuándo se reanudará el compromiso ni si habrá modificaciones en el calendario para el resto de la serie del fin de semana.

Así, una velada deportiva en la temporada 2026-2027 quedó completamente eclipsada por el miedo y la zozobra en Sinaloa, recordando la vulnerabilidad de los espectáculos públicos frente a la crisis de seguridad en la región.

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