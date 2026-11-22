Una falla en el sistema informático de Delta Air Lines provocó este domingo retrasos en más de 1,300 vuelos en Estados Unidos, principalmente en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del mundo. El incidente obligó a suspender temporalmente algunas operaciones y afectó las conexiones aéreas en distintas ciudades del país. El problema fue horas después.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el problema se originó en el sistema automatizado de peso y equilibrio de las aeronaves, utilizado para verificar que los aviones cumplieran con las condiciones de seguridad necesarias antes del despegue.

“Delta está trabajando para resolver problemas con el sistema de automatización de peso y equilibrio de la aerolínea. Estos retrasos no están relacionados con ningún sistema de tráfico aéreo de la FAA”, explicó la agencia federal.

De acuerdo con información de ABC News, más de 1,300 vuelos de Delta registraron demoras durante la jornada, mientras que la plataforma FlightAware reportó que alrededor del 38% de las salidas y el 36% de las llegadas al aeropuerto de Atlanta sufrieron retrasos.

Delta is working to resolve issues with the airline’s weight and balance automation system. These delays are not related to any FAA air traffic systems. Please check with Delta for the latest information. https://t.co/q4Fc59VMYg — The FAA ?? (@FAANews) November 22, 2026

Ante las dificultades operativas, la FAA ordenó inicialmente la suspensión temporal de vuelos de Delta con destino a Atlanta. Posteriormente, la medida fue sustituida por un programa de retrasos en tierra que permitió reanudar las operaciones de forma gradual.

La aerolínea recurrió a procedimientos manuales para calcular la distribución del peso de pasajeros, equipaje y carga, información necesaria para garantizar la estabilidad de las aeronaves durante el vuelo.

“Los equipos de Delta están utilizando soluciones manuales esta mañana para que los vuelos puedan despegar de forma segura mientras continúan los trabajos para restablecer la automatización“, señaló la compañía en un comunicado.

Delta no precisó las causas de la falla, aunque confirmó que el problema afectó su operación y que el personal técnico trabajó para restablecer los sistemas automatizados horas después.

Según Reuters, las restricciones en Atlanta fueron levantadas durante la mañana, pero las demoras continuaron en distintos aeropuertos debido a las alteraciones en los itinerarios.

El incidente ocurrió en una de las temporadas de mayor movilidad aérea en Estados Unidos, debido a los desplazamientos previos al Día de Acción de Gracias. Atlanta representó un punto particularmente sensible, pues funciona como el principal centro de operaciones de Delta y recibió más de 106 millones de pasajeros durante 2025.

La falla también se presentó nueve días después de que un problema en la red de telecomunicaciones de la FAA provocó una suspensión nacional de despegues durante aproximadamente cuatro horas y 45 minutos, el pasado 13 de noviembre.

De acuerdo con la propia FAA, aquella interrupción estuvo relacionada con la inestabilidad de sus sistemas de comunicaciones y radar. Durante esa jornada, las aerolíneas cancelaron aproximadamente 12,462 vuelos, aunque no todas las cancelaciones fueron consecuencia directa de la suspensión.

A estos incidentes se sumó una interrupción tecnológica reportada por United Airlines el 16 de noviembre, que afectó a menos de 150 vuelos en Estados Unidos.

Aunque las autoridades descartaron que el problema de Delta estuviera relacionado con los sistemas de control de tráfico aéreo, la nueva interrupción evidenció la dependencia de las aerolíneas de sus plataformas informáticas para mantener la continuidad de las operaciones.

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