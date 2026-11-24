Una estudiante de enfermería de California fue arrestada y acusada de apuñalar mortalmente a un hombre sin hogar y luego pedirle a su madre que la ayudara a arrojar el cuerpo a un barranco remoto al costado de la carretera, informó la policía.

Alexia Nieves Solache, de 22 años y residente de San José, está acusada de asesinato en relación con la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado al costado de la carretera en Livermore, en el condado de Alameda, informó el Departamento de Policía de San José en un comunicado.

Su madre, Verónica Solache Rangel, de 55 años, está acusada de complicidad por encubrimiento, según consta en los registros judiciales obtenidos por People.

La fiscalía no ha revelado la identidad de la víctima. En los documentos judiciales solo la describe como un hombre sin hogar que solía vivir en un albergue en San José.

Según The Mercury News y SFGate, la víctima ha sido identificada como Marcelino Pérez Jiménez, de 42 años.

El crimen llegó a conocimiento de las autoridades la tarde del 25 de agosto de 2026, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Alameda respondió a un reporte sobre un presunto cadáver en la zona de Tesla Road y Eagle Run Road, en un área no incorporada de Livermore, según una Declaración de Hechos del Departamento de Policía de San José.

Un conductor que se había detenido llamó a la policía tras afirmar haber visto lo que parecía ser un cuerpo tendido en una zanja.

Ubicado a unos 6 metros de la carretera, en la entrada de un pequeño barranco, el cuerpo estaba inicialmente cubierto con dos sábanas y una alfombra enrollada encima, en un intento por ocultarlo.

Cuando los agentes retiraron las sábanas, encontraron un cuerpo sellado dentro de bolsas de basura. La víctima presentaba múltiples puñaladas en el torso y solo vestía calcetines y ropa interior, según la declaración.

La víctima fue vista por última vez el 22 de agosto en el complejo de apartamentos Pavona, en la calle North 7th de San José, según informó la policía.

Durante la investigación, los agentes identificaron una camioneta Jeep Wagoneer blanca de 2025, alquilada, que había sido conducida desde la vivienda en San José hasta el lugar donde se encontró a la víctima, según consta en la declaración de hechos.

Los investigadores determinaron que fue asesinado en la residencia de la calle North 7th.

Los principales sospechosos fueron identificados como Solache, estudiante de enfermería, y Rangel, trabajadora de cuidados paliativos.

El 27 de octubre, Solache fue localizada y arrestada en Los Ángeles.

Fue extraditada a San José, donde ingresó en la cárcel principal del condado de Santa Clara acusada de asesinato.

Ese mismo día, Rangel fue localizada en San José, donde fue arrestada e ingresada en la cárcel principal del condado de Santa Clara.

El móvil y las circunstancias del crimen aún se encuentran bajo investigación.

Según la declaración de hechos, Solache y la víctima fueron captadas por las cámaras de vigilancia llegando a la residencia a las 11:30 p.m. del 22 de agosto.

Se le vio portando un paquete de 24 cervezas Modelo, según los documentos de la acusación.

A la mañana siguiente, las imágenes de las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos donde la víctima fue vista por última vez captaron a las dos mujeres forcejeando para usar una carretilla de mano para meter una caja grande en un Jeep Grand Cherokee

Rangel afirmó que su hija actuó en defensa propia, según los documentos de la acusación. Sin embargo, las autoridades indicaron que el cuerpo de la víctima no presentaba heridas de defensa, según la declaración de hechos.

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