Nueve ciudadanos venezolanos fueron sentenciados en una corte federal de Tennessee por participar en una organización criminal dedicada al tráfico de personas y la explotación sexual de mujeres que eran trasladadas desde Venezuela a Estados Unidos mediante falsas promesas de empleo. El Departamento de Justicia (DOJ) informó que los nueve acusados recibieron sus condenas después de declararse culpables de delitos relacionados con la trata de personas y el contrabando de migrantes.

La organización operaba en distintos moteles de Nashville, donde obligaba a las víctimas a ofrecer servicios sexuales para pagar supuestas deudas contraídas durante su traslado al país. Entre los principales responsables figuran Yilibeth Carmen Rivero-de Caldera y su hijo, Kleiver Daniel Mota Rivero, quienes dirigían y administraban las actividades de la organización. Ambos recibieron las penas más elevadas: 204 meses de prisión, equivalentes a 17 años cada uno.

Los otros sentenciados son Ramón De Jesús Velásquez Martínez, quien recibió 100 meses de cárcel; Endrik Alexander Morales-Rivero, con 66 meses; Ariannys Beatriz Gutiérrez-Carrillo y Frankyanna Del Valle Romero-Rivero, ambas con 50 meses; Jesús Enrique Castillo Rodríguez, con 48 meses; y Yuribetzi Del Valle Gómez Machuca, con 60 meses.

Wilmarys Del Valle Manzano Solórzano recibió una sentencia equivalente al tiempo que ya había permanecido bajo custodia.

? 9 Illegal Aliens from Venezuela Sentenced for Roles in Nashville Sex Trafficking Organization as Part of @HSTaskForce Initiative



“Driven by greed, these nine illegal aliens turned human suffering into a business, treating the victims like commodities. Through the Homeland? — Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 23, 2026

Falsas promesas de empleo y amenazas contra las víctimas

De acuerdo con los documentos judiciales, la organización reclutaba a mujeres venezolanas en condiciones de vulnerabilidad mediante ofrecimientos engañosos de trabajo en Estados Unidos. Los integrantes de la red organizaban su traslado y posteriormente las llevaban a Nashville, donde les informaban que tenían que cubrir una deuda exorbitante por los gastos del viaje.

Sin embargo, las mujeres no podían decidir cómo pagarla. Los responsables las obligaban a ejercer la prostitución y se apropiaban de una parte de las ganancias obtenidas mediante los encuentros sexuales que anunciaban en internet y concertaban con clientes. Quienes intentaban negarse enfrentaban amenazas de violencia física contra ellas y sus familiares. Las investigaciones también establecieron que Rivero-de Caldera, Mota Rivero y Velásquez Martínez utilizaban armas de fuego para intimidar a las víctimas.

Además, Mota Rivero y otros integrantes de la organización hablaban sobre una supuesta vinculación con una banda carcelaria venezolana y mencionaban una condena anterior por homicidio en Venezuela para incrementar el temor entre las mujeres.

El tribunal también ordenó a Rivero-de Caldera y Mota Rivero pagar $171,614 dólares como indemnización a cuatro víctimas identificadas. Otros acusados deberán responder solidariamente por diferentes porcentajes de esa cantidad.

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva afirmó que las sentencias representan el resultado de una investigación destinada a llevar ante la justicia a quienes introdujeron víctimas vulnerables al país para explotarlas sexualmente. “Impulsados por la avaricia, estos nueve inmigrantes indocumentados convirtieron el sufrimiento humano en un negocio, tratando a las víctimas como mercancía”, declaró.

Por su parte, el fiscal federal Braden H. Boucek advirtió que las autoridades continuarán persiguiendo a las organizaciones dedicadas a explotar mujeres en Tennessee.

La investigación involucró a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI, el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Investigación de Tennessee, entre otras dependencias. El caso forma parte del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa, iniciativa del Departamento de Justicia contra las redes transnacionales de tráfico y trata de personas, que acumula más de 447 condenas en Estados Unidos.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre estos delitos comunicarse con la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888, disponible las 24 horas.

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