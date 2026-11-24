Francisca compartió en exclusiva con la revista People en Español para su portada digital que se convertirá en mamá por cuarta ocasión. La conductora del matutino de TelevisaUnivision, Despierta América, dice sentirse feliz con la noticia. Como era de esperarse, se esperó la cantidad de tiempo debido para poder confirmar la información con el público.

En alguna ocasión, algún comentario se hizo en la cuenta de Instagram del público televidente, y es que la dominicana había vuelto a utilizar ropa holgada para ocultar, probablemente, el crecimiento de su vientre.

Francisca da una mirada inédita a la habitación de su hija Raffaella

En dicha plática asegura que junto a su esposo Francesco sopesaban la posibilidad de buscar un cuarto bebé; no era un tema cerrado, pero aparentemente no habían llegado a un punto conclusivo. Por otra parte, en medio de todo esto, la dominicana se encontraba en un excelente momento físico, por todos los cuidados de ejercicio y alimentación. que empezo a realizar después del nacimiento de su hija Rafaella.

Tomando en cuenta que con su hija y sus dos varones, Gennaro y Franco, parecía que un cuarto bebé no era del todo una posibilidad. A su esposo le dio la noticia un día viernes mientras corrían. Comparten esta rutina de ejercicio juntos. Y según explicó Francisca, al enterarse, reaccionó como si estuviese contándole, por primera vez, que había quedado embarazada.

De momento, desconocen el sexo del bebé, pero el papá al parecer tiene claro que si es niño se llamará Ryan. Puedes leer el resto de la conversación aquí.

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