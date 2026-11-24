El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) defendió la detención de Santi Almarcha, un estudiante español de 22 años arrestado en Florida, al asegurar que permaneció en Estados Unidos más tiempo del permitido por su estatus migratorio. Sin embargo, su abogada sostiene que el joven tenía una visa de estudiante vigente hasta 2029 y que perdió su autorización de permanencia debido a una decisión administrativa de la Universidad de Misuri.

La agencia federal confirmó que Almarcha permanecerá bajo custodia mientras enfrenta un procedimiento de deportación, después de ser detenido el 15 de noviembre en el condado de Suwannee, al norte de Florida.

De acuerdo con un comunicado de ICE, el joven, originario de Barcelona, ingresó por última vez a Estados Unidos el 14 de enero y posteriormente “excedió su estatus legal”.

La detención ocurrió después de que agentes del Departamento de Agricultura de Florida lo interceptaran durante un control de tráfico, mientras ayudaba a un amigo con una mudanza, según explicó su abogada, Regina Pitarch. El estudiante fue trasladado posteriormente a un centro de detención migratoria en Georgia, donde permanece a la espera de que avance su proceso de expulsión.

Pitarch explicó que su cliente contaba con una visa F-1, válida hasta 2029, pero la Universidad de Misuri canceló su formulario I-20, documento indispensable para mantener su condición migratoria como estudiante internacional. La decisión habría ocurrido porque Almarcha se inscribió únicamente en asignaturas en línea durante el semestre, una modalidad que no cumple los requisitos para conservar ese estatus migratorio.

“Consideramos que es una negligencia por parte de la universidad el no haberle informado debidamente”, señaló la abogada.

Sergi Almarcha, de 22 años, permanece retenido en Georgia desde mediados de noviembre; su abogada sostiene que tenía un visado vigente hasta 2029 y denuncia que la universidad anuló el permiso sin avisarle. pic.twitter.com/FuUKElGupz — SUR. El periódico de Málaga (@DiarioSUR) November 24, 2026

Abogada denuncia condiciones de detención y falta de asistencia médica

La defensora también cuestionó el procedimiento seguido por las autoridades migratorias y aseguró que el estudiante firmó documentos sin contar con asesoría legal, después de que se los presentaran como trámites para aceptar una salida voluntaria de Estados Unidos.

Según Pitarch, ni ella ni su representado han podido revisar el documento original que firmó. Además, denunció que el joven recibe cantidades insuficientes de comida, debe dormir con las luces encendidas y no ha conseguido atención médica, pese a que estaría comenzando a enfermar.

“Le están tratando como si fuese un criminal que haya matado a alguien o que haya robado”, sostuvo la abogada, quien considera que la situación se originó por un problema administrativo relacionado con su universidad. El Gobierno español intervino mediante su Consulado General en Miami, mientras el Gobierno de Cataluña realiza gestiones diplomáticas para intentar acelerar el procedimiento.

El conseller de Exteriores catalán, Jaume Duch, confirmó que mantiene comunicación con el Ministerio español de Exteriores y el consulado para buscar una solución. Mientras tanto, ICE aprovechó el caso para promover el programa de autodeportación impulsado por Donald Trump, mediante la aplicación CBP Home, que ofrece $3,000 dólares y un vuelo gratuito a extranjeros que decidan abandonar voluntariamente el país. “Estar detenido es una elección”, sostuvo la agencia federal.

El caso recuerda el de Miguel Barreno López, otro español detenido en octubre de 2025 y deportado en mayo de 2026, después de permanecer más de seis meses bajo custodia migratoria.

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