Ante la indignación surgida en un amplio sector de la población estadounidense sobre un presunto plan de renombrar al portaaviones que se construirá en honor a Doris Miller, marinero negro homenajeado por su heroísmo en Pearl Harbor, anteponiendo el de Donald Trump, la Armada descartó tal opción.

A través de un comunicado emitido por las fuerzas encargadas de velar por la defensa naval estadounidense, se aclaró que “no hay intención de cambiar el nombre del USS Doris Miller“, portaaviones de la clase Ford actualmente en fase de construcción en Virginia.

Desde hace seis años, se determinó que la enorme embarcación llevaría el nombre del marinero que servía como cocinero a bordo del acorazado USS West Virginia cuando las fuerzas japonesas atacaron Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941.

A pesar de no tener entrenamiento formal en manejo de armas, el afroamericano, además de auxiliar a varios de marineros heridos, tuvo el valor necesario para manejar un cañón antiaéreo y disparar contra los aviones japoneses derribando al menos uno de ellos.

Born in Waco, Doris "Dorie" Miller broke racial barriers through his actions at Pearl Harbor. Here's how he earned one of the Navy's highest honors:https://t.co/VvW4hs3IU5 pic.twitter.com/x0PVJUIoxM — WFAA (@wfaa) November 24, 2026

Por ello, durante una ceremonia llevada a cabo en Pearl Harbor durante el primer mandato de Trump, se dio a conocer que el proyecto de construir un nuevo portaaviones llevaría por primera vez en la historia estadounidense el nombre de un marinero negro.

Hace meses, cobró fuerza una versión señalando que se pretendía modificar el nombre del buque en construcción para rendirle tributo al desempeño de Donald Trump al frente del gobierno estadounidense en dos etapas distintas.

De hecho, 73 integrantes de la Cámara de Representantes firmaron una carta dirigida a Pete Hegseth, secretario de Defensa; y a Hung Cao, secretario interino de la Marina, donde exponían su completo rechazó al plan de que la embarcación con número CVN-81 cambiará de nombre, pues consideraban que el “USS Doris Miller” era la mejor opción de rendirle tributo a un hombre que arriesgó su vida por amor a su nación.

Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), llegó a manifestar públicamente que renunciar a la idea de rendirle tributo a Doris Miller significaba “una bofetada para todos los héroes de guerra y para todos los miembros del servicio militar que han vestido el uniforme”.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha dado a conocer ningún señalamiento en torno a la posición asumida por la Armada de mantenerse firme en su plan de no rebautizar el portaaviones en proceso de ensamblaje.

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