Pumas de la UNAM hizo oficial la compra definitiva de Robert Morales, delantero paraguayo que firmó un nuevo contrato hasta 2029 tras convencer a la directiva y a la afición con su entrega en el Pedregal.

Luego de muchas dudas y rumores durante todo el semestre sobre el futuro de la “Pantera”, los del Pedregal decidieron soltar la cartera y asegurar al atacante guaraní, quien estaba a préstamo procedente del Toluca.

? COMUNICADO OFICIAL ?



El Club Universidad Nacional informa que el primer equipo varonil inició su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes

11 de diciembre para comenzar su preparación de cara al torneo Clausura 2027.



Tras el análisis? pic.twitter.com/k8vd4BIa4Z — PUMAS (@PumasMX) November 24, 2026

Tras el fracaso que significó quedar eliminados en el Apertura 2026, el Club Universidad Nacional no perdió el tiempo y lanzó el comunicado oficial para calmar las aguas entre sus seguidores.

La directiva auriazul explicó que, después de hacer un análisis profundo al terminar el torneo, el primer paso para rearmar el equipo de cara al Clausura 2027 fue comprar la carta del artillero sudamericano.

Además, el club informó que el primer equipo ya rompió filas para tomarse unas merecidas vacaciones, por lo que deberán reportar en las instalaciones de Cantera el próximo viernes 11 de diciembre.

¡YA LO AMARRARON! ??



ROBERT MORALES ES 100% PUMA. ¡ILUSIÓNENSE! pic.twitter.com/0wBKNYzQr7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 24, 2026

Aunque Morales batalló en su etapa con los Diablos Rojos de Toluca sin lograr consolidarse como titular indiscutible, en la capital del país encontró su segundo aire y se convirtió en pieza clave.

Su buen paso arrancó bajo el mando de Efraín Juárez y se mantuvo intacto con la llegada de Esteban Solari al banquillo, demostrando que su olfato goleador no fue obra de la casualidad.

En 42 partidos defendiendo la playera azul y oro, el atacante suma ya 15 goles y seis asistencias, números que respaldan su continuidad junto a un desgaste físico que la tribuna le aplaude cada quince días.

A esto se suma la gran sociedad que armó en la delantera junto al brasileño Juninho, una dupla que sí cumplió con creces y que le quita un dolor de cabeza al cuerpo técnico para el próximo año.

Con el ataque bien cubierto, la cúpula universitaria ahora tendrá que trabajar a marchas forzadas en las siguientes semanas para traer refuerzos de peso en otras líneas y devolverle el protagonismo a la institución.

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