El presidente Donald Trump se prepara para protagonizar una de las tradiciones más curiosas de la Casa Blanca antes de Acción de Gracias. Este martes indultará a Freedom y Feathers, los dos pavos elegidos para librarse de terminar en la cena festiva de millones de estadounidenses.

Las aves fueron presentadas el lunes en el hotel Willard InterContinental de Washington, donde disfrutaron de una estancia especial antes de su llegada a la residencia presidencial. Según informó CBS News, ambos animales fueron criados por Scott y Becky Rightsell en una granja familiar de Fort Sybert, Virginia Occidental.

La ceremonia de este año será la edición número 79 de la presentación nacional de pavos de Acción de Gracias, una tradición que comenzó en 1947.

Uno de los dos pavos de Virginia Occidental que participarán en la ceremonia nacional de indulto de pavos del Día de Acción de Gracias se mira a sí mismo en un pedestal dorado. Foto AP/Allison Robbert.

Así prepararon a los pavos presidenciales

Los Rightsell recibieron a las aves cuando todavía eran pequeñas, en julio, y durante meses trabajaron para acostumbrarlas a las personas, las cámaras, los flashes y los ruidos fuertes.

“Esto es como el Super Bowl de los criadores de pavos”, comentó Scott Rightsell al medio citado.

El granjero explicó que la selección no dependió únicamente de la apariencia de los animales, sino también de su temperamento. La idea era elegir ejemplares capaces de soportar la atención mediática que implica su aparición en la Casa Blanca.

Freedom y Feathers tendrán casa en Texas

Después de la ceremonia, los dos pavos viajarán a Texas A&M University, en College Station, donde pasarán el resto de sus vidas.

La institución preparó un espacio con temperatura controlada, acceso al exterior y un porche. Seis estudiantes universitarios estarán a cargo de su cuidado diario.

Un niño reacciona ante uno de los dos pavos de Virginia Occidental durante una conferencia de prensa organizada por la Federación Nacional del Pavo en el Hotel Willard InterContinental. Foto AP/Allison Robbert.

De acuerdo con la Casa Blanca, ambos recibirán el indulto, aunque solamente uno tendrá el honor ceremonial de acompañar a Trump durante el acto presidencial.

Una tradición que salva a dos de millones

El indulto presidencial se convirtió en una tradición oficial en 1989, durante el gobierno de George H. W. Bush, aunque la presentación de pavos se remonta a Harry Truman.

Sin embargo, el destino de Freedom y Feathers contrasta con el de millones de sus compañeros. La Federación Nacional del Pavo estima que alrededor de 30 millones de pavos llegarán a las mesas estadounidenses durante este Día de Acción de Gracias.

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