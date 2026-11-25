FC Barcelona cumplió con el trámite en tierras azerbaiyanas y se llevó un botín de oro tras golear 4-1 al modesto Sabah en la quinta jornada de la UEFA Champions League. Con este golpe de autoridad en calidad de visitante, el cuadro catalán llegó a 12 unidades y se trepó de forma momentánea hasta el cuarto peldaño de la tabla general.

El viaje hasta el Estadio Olímpico de Bakú parecía una aduana incómoda en el calendario europeo, pero la escuadra dirigida por Hansi Flick supo resolver el acertijo con oficio y contundencia. El estratega alemán decidió mover sus piezas y mandar a la cancha un cuadro alternativo para dosificar cargas físicas en una temporada sumamente exigente.

Barcelona's wingers are enjoying themselves in Azerbaijan ?



Anthony Gordon with his second goal of the game and a Karim Adeyemi tap-in have the away side cruising ?



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Sin la presencia de Lamine Yamal, quien quedó descartado para este compromiso por lesión, el conjunto blaugrana demostró que tiene fondo de armario suficiente para competir al máximo nivel. Salvo elementos habituales como el arquero Joan García, Pedri, Fermín López y Anthony Gordon, el resto del once inicial estuvo conformado por futbolistas que suelen esperar turno en el banquillo.

A pesar de la evidente diferencia de jerarquía entre ambas instituciones, el Sabah de Azerbaiyán saltó al terreno de juego sin complejos y con ganas de dar la campanada ante su afición. El club fundado apenas en 2017, que disputaba su primer duelo histórico frente a un rival español, intentó incomodar mediante transiciones rápidas y presión en el medio campo.

Durante los primeros veinte minutos de acción, el dominio territorial perteneció por completo a la visita, aunque sin lograr reflejarlo de inmediato en el marcador. Los catalanes tocaron el esférico de lado a lado buscando abrir el cerrojo defensivo planteado por el técnico Valdas Dambrauskas, quien pobló su propia mitad para cerrar espacios.

Anthony Gordon strikes from close range as his impressive start to his Barcelona career continues ??



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El primer aviso serio del compromiso llegó al minuto 9 por conducto del atacante local Khayal Aliyev, quien sacó un zurdazo desde fuera del área que se marchó desviado. Poco después, el conjunto de casa volvió a meterle un susto a la zaga española al estrellar un balón en el travesaño que hizo vibrar el marco defendido por Joan García.

Por el bando visitante, Anthony Gordon probó fortuna al minuto 16 con un disparo de pierna derecha desde larga distancia que pasó muy cerca del ángulo superior derecho. Cuatro minutos más tarde, Gabriel Jesus obligó al guardameta Stas Pokatilov a emplearse a fondo tras conectar un remate dentro del área que anunciaba la caída del marco local.

Pedri también se animó a pisar el área enemiga al minuto 21 con un tiro raso que salió apenas a un costado del poste derecho, confirmando que el gol era cuestión de tiempo. La insistencia azulgrana terminó por rendir frutos al minuto 31, cuando Anthony Gordon apareció en el momento exacto para abrir el ostión en Bakú.

La jugada del primer tanto nació de una ofensiva bien tejida que culminó con un disparo potente que el arquero Stas Pokatilov no logró contener de manera adecuada. Atento a la jugada como buen cazador de área, el atacante británico aprovechó el rebote concedido por el cancerbero para mandar la pelota al fondo de las redes.

Con la ventaja mínima en la pizarra, los pupilos de Hansi Flick mantuvieron el pie en el acelerador durante la recta final de la primera mitad para intentar liquidar el pleito antes del descanso. Gabriel Jesus estuvo a punto de ampliar la diferencia al minuto 39, pero su intento fue detenido nuevamente por una buena intervención del portero local.

Instantes después, Fermín López exigió otra atajada de mérito por parte de Pokatilov, mientras que el propio Gordon dejó escapar una oportunidad inmejorable frente al arco. De esta manera, el FC Barcelona se marchó al vestidor con un 0-1 que se quedaba corto respecto a lo visto sobre el rectángulo verde.

Para la parte complementaria, el guion del encuentro no sufrió modificaciones y la maquinaria catalana salió decidida a pasarle por encima a su rival en cuestión de minutos. Apenas habían transcurrido seis minutos del segundo tiempo cuando Anthony Gordon volvió a hacerse presente en el marcador para firmar su doblete personal de la tarde.

LA GOLEADA

Al minuto 51, el delantero inglés aplicó exactamente la misma receta que en la primera mitad, cazando un balón suelto dentro del área chica tras una serie de rebotes. Con frialdad y oportunismo, Gordon empujó el esférico para decretar el 0-2 parcial y encaminar de forma definitiva los tres puntos rumbo a territorio español.

El segundo golpe resultó letal para la moral del Sabah, que adelantó líneas por necesidad y dejó autopistas abiertas que los velocistas del Barcelona no perdonaron. Apenas cuatro minutos después, al 55, Karim Adeyemi se sumó a la fiesta goleadora al cerrar la pinza a segundo poste tras una precisa asistencia de Alejandro Balde.

Lejos de conformarse con la goleada, el cuadro blaugrana mantuvo la intensidad ofensiva y encontró el cuarto tanto al minuto 60 mediante una jugada a balón parado. Tras el cobro de un tiro de esquina y una serie de remates dentro del área chica, Gabriel Jesus apareció puntual a la cita para empujar la pelota al fondo.

¡OTRO GOL DE REBOTE! Gabriel Jesús no se durmió dentro del área chica y marcó el cuarto para Barcelona ante Sabah. ¡5° gol en el equipo blaugrana para el brasileño!



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Con el 0-4 en contra y el partido prácticamente sentenciado, el conjunto azerbaiyano sacó el orgullo deportivo para evitar irse en blanco ante su público en el Estadio Olímpico. Al minuto 63, Joy-Lance Mickels aprovechó un ligero descuido defensivo de la zaga visitante para marcar el gol de la honra y maquillar el descalabro.

Esa anotación del equipo local impidió que el FC Barcelona ligara dos encuentros consecutivos manteniendo su portería imbatida dentro de la máxima competición continental. Sin embargo, el tanto del descuento jamás puso en riesgo la victoria catalana, que manejó los tiempos del partido con absoluta tranquilidad durante la última media hora.

A pesar de tener el triunfo en la bolsa, el conjunto español no renunció al ataque en el cierre y estuvo muy cerca de conseguir una manita en Azerbaiyán. Al minuto 80, Karim Adeyemi sacudió el travesaño con un potente disparo tras recibir un pase filtrado de Dani Olmo que dejó sin oportunidad al arquero.

Karim Adeyemi all but seals victory for @FCBarcelona after an assist from Alejandro Balde ?#UCL pic.twitter.com/i3Dvtp57D2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 25, 2026

Ya sobre el final del tiempo reglamentario, al minuto 88, el lateral portugués João Cancelo probó suerte con un remate desde fuera del área que pasó zumbando el poste. El silbante escocés Nicholas Walsh decretó el final del encuentro sin mayor sobresalto, confirmando una actuación redonda de la escuadra dirigida por Hansi Flick.

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