FC Barcelona golea al Aston Villa para recuperar sensaciones positivas en Champions

El FC Barcelona encontró una respuesta contundente en la UEFA Champions League después de su derrota ante el París Saint-Germain. El conjunto dirigido por Hansi Flick venció 3-0 al Aston Villa en el Camp Nou, con un doblete de Raphinha y otro tanto de Lamine Yamal, para alcanzar nueve puntos en cuatro jornadas y recuperar confianza en la competición europea.

La victoria también puso fin a la racha de triunfos del equipo inglés, que llegaba como uno de los colíderes del torneo. Los azulgranas, por su parte, consiguieron mantener su portería en cero por primera vez en 18 partidos de Champions, un registro que no alcanzaban desde el 9 de abril de 2025, cuando derrotaron 4-0 al Borussia Dortmund.

Raphinha fue determinante en el segundo tiempo, pero Fermín López también tuvo una actuación destacada al participar en la construcción del segundo gol. El joven Brian Fariñas, titular por segundo encuentro consecutivo en el lateral derecho, volvió a formar parte del once inicial.

La presión azulgrana marcó el camino del partido

El Barcelona abrió el marcador apenas a los siete minutos. Una presión intensa provocó un error de Joao Gomes, que Lamine Yamal aprovechó para definir ante Suzuki y colocar el 1-0.

Our on-the-ground look at Lamine Yamal’s opener ??



The Barça star reads the pass, wins possession and finishes the chance himself. #UCL pic.twitter.com/3jLFeJDYp2 — DAZN Football (@DAZNFootball) November 3, 2026

El equipo de Unai Emery intentó responder mediante balones largos hacia Nicolas Jackson y transiciones rápidas. Los ingleses encontraron espacios para generar peligro, especialmente con acciones de McGinn, Gomes y Manzambi, aunque se toparon con una defensa que tuvo dificultades para controlar esos ataques.

El guardameta Joan Garcia también fue importante para sostener la ventaja. Intervino en varias ocasiones y mostró seguridad cuando los delanteros del Aston Villa consiguieron superar la primera línea defensiva.

El conjunto visitante llegó a tener oportunidades para igualar, mientras que el Barcelona no encontraba demasiada claridad para construir ataques. Incluso Anthony Gordon estuvo cerca de ampliar la ventaja en una jugada en la que Suzuki evitó el gol.

Unai Emery, que cumplía 55 años, apostó por marcajes individuales sobre Pedri y Rodri para dificultar la salida de balón azulgrana. Sin embargo, su planteamiento perdió efectividad después del descanso.

Raphinha sentenció con un doblete

Flick modificó el mediocampo para la segunda mitad con el ingreso de Marc Bernal por Rodri. El Barcelona mantuvo la intensidad en la presión, pero consiguió encontrar mejores espacios para atacar.

Raphinha lets fly and Barça double their lead! ???



His strike takes a deflection on its way in to put Barcelona two goals to the good. #UCL pic.twitter.com/AjXrs1NsC1 — DAZN Football (@DAZNFootball) November 3, 2026

En el minuto 52, Fermín López filtró un pase para Raphinha, quien se deshizo de Pau Torres con un recorte y sacó un disparo que terminó en el fondo de la portería de Suzuki. El 2-0 le permitió al equipo local jugar con mayor tranquilidad y obligó al Aston Villa a modificar su planteamiento.

Doce minutos después llegó el tercer tanto. Joao Cancelo protagonizó una gran acción individual, superó la marca de McGinn y envió un centro con el exterior del pie que Raphinha convirtió en el 3-0.

Raphinha at the DOUBLE ???



The Brazilian gets his second of the night to put Barça 3-0 up. #UCL pic.twitter.com/mYhHMoovpm — DAZN Football (@DAZNFootball) November 3, 2026

Con el partido prácticamente resuelto, el Barcelona tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Fermín estuvo cerca de marcar el cuarto, pero Suzuki evitó la anotación.

Flick aprovechó los últimos minutos para administrar esfuerzos pensando en el compromiso del domingo ante el Atlético de Madrid. Pedri, Fermín y Raphinha salieron del campo para dar entrada a Frenkie de Jong, Gavi y Gabriel Jesus.

El Aston Villa también tuvo una ocasión clara cuando Goretzka estrelló un remate de cabeza contra el poste en el minuto 69. El marcador, sin embargo, no volvió a moverse.

Con este resultado, el Barcelona llegó a nueve unidades en cuatro partidos de Champions y recuperó sensaciones positivas después del tropiezo ante el PSG, que había terminado con una derrota por 4-2.

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