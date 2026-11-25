México busca cerrar una de las principales rutas de abastecimiento de sustancias utilizadas para fabricar drogas sintéticas que terminan en Estados Unidos. El Gobierno de Claudia Sheinbaum propuso a China fortalecer los controles aduaneros, rastrear los precursores químicos durante toda la cadena de suministro y ampliar las investigaciones sobre laboratorios clandestinos donde se producen narcóticos como el fentanilo.

La iniciativa fue presentada durante la tercera reunión del Grupo de Trabajo México-China sobre Precursores Químicos, celebrada el 24 de noviembre en Beijing, donde representantes de ambas naciones revisaron mecanismos para impedir que sustancias destinadas a actividades industriales legítimas terminen en manos de organizaciones criminales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México planteó cuatro prioridades para profundizar la cooperación bilateral: regulación de sustancias químicas, trazabilidad aduanera y de las cadenas de suministro, inteligencia e investigación para interceptar cargamentos ilícitos, y análisis técnico-forense de laboratorios clandestinos. El encuentro reunió a 30 representantes de ambos países, quienes intercambiaron información sobre modificaciones legislativas, disposiciones reglamentarias, políticas de control y procedimientos implementados por las autoridades aduaneras para detectar posibles operaciones relacionadas con el desvío de precursores.

En la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo México?China, propusimos cuatro prioridades para fortalecer la cooperación bilateral contra el desvío de precursores químicos: control regulatorio, trazabilidad aduanera, inteligencia e interdicción, y análisis técnico-forense. https://t.co/2ODmrtUuom — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) November 25, 2026

La delegación mexicana estuvo integrada por funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Relaciones Exteriores, además de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Por parte de China participaron representantes del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas.

México y China buscan cerrar el paso a los precursores destinados al narcotráfico

Durante las conversaciones, las delegaciones compartieron experiencias sobre las dificultades operativas que enfrentan para identificar movimientos sospechosos de sustancias químicas y evitar que los cargamentos sean desviados de sus destinos comerciales autorizados.

También analizaron posibles medidas conjuntas para mejorar el intercambio de información y fortalecer las capacidades de investigación de las instituciones responsables de combatir este fenómeno. La Cancillería mexicana indicó que ambas partes acordaron mantener la colaboración entre sus autoridades encargadas de aplicar la ley, con el objetivo de impulsar acciones concretas contra el desvío de precursores y, al mismo tiempo, proteger el comercio legítimo de estos productos.

El mecanismo bilateral comenzó sus actividades en octubre de 2023, cuando se realizó su primera reunión en Beijing. El segundo encuentro tuvo lugar en septiembre de 2024, en Ciudad de México. Los precursores químicos son sustancias empleadas en procesos industriales y en la elaboración de otros compuestos. Aunque numerosos productos tienen aplicaciones legales, también pueden utilizarse para fabricar drogas sintéticas cuando son desviados hacia instalaciones clandestinas.

Aunque los precursores químicos tienen usos industriales legítimos, las autoridades buscan evitar que caigan en manos del crimen organizado sin afectar el comercio lícito. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores de México | Cortesía

El problema tiene especial relevancia para Estados Unidos, donde el tráfico de fentanilo se convirtió en uno de los principales asuntos de seguridad pública y en un punto de tensión diplomática con México y China. Washington ha señalado que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación reciben sustancias químicas procedentes de China para fabricar fentanilo en laboratorios clandestinos y posteriormente introducirlo al mercado estadounidense.

Estas acusaciones han provocado presiones de la administración del presidente Donald Trump sobre sus dos socios comerciales. En febrero de 2025, Sheinbaum rechazó los señalamientos de la Casa Blanca sobre supuestas alianzas entre su Gobierno y organizaciones del narcotráfico. Sin embargo, acordó con Trump reforzar la vigilancia fronteriza para combatir el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

China también ha cuestionado la postura de Washington y rechazado que la crisis de esta droga sea utilizada como argumento para imponer aranceles a sus productos. Con esta tercera reunión, México y China buscan mantener abierto un canal de cooperación para controlar las sustancias químicas desde su comercialización hasta su destino final, en medio de las exigencias estadounidenses para reducir el suministro de drogas sintéticas.

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