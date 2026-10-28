Ciclorfina, un opioide más potente que el fentanilo que ha causado más de una centena de muertes en EE.UU.

La ciclorfina, un opioide sintético de la familia de las orfinas, se ha vinculado con al menos 122 muertes en Estados Unidos desde julio de 2025. Detectada en unos 25 estados, aparece con mucha menos frecuencia que el fentanilo. En agosto, la Administración de Control de Drogas (DEA) la clasificó temporalmente como una droga de la Lista I.

Pruebas de laboratorio indican que pequeñas cantidades de ciclorfina pueden producir efectos intensos. Como otros opioides, puede causar sedación, pérdida del conocimiento y depresión respiratoria. Se ha encontrado mezclada con fentanilo y heroína, y en pastillas falsificadas que imitan medicamentos como Xanax y OxyContin.

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte detectaron por primera vez la droga en Estados Unidos en agosto de 2024, señaló a CNN el Dr. Nabarun Dasgupta, científico especializado en drogas de uso ilícito de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

La detección es compleja

Uno de los mayores riesgos de esta sustancia es lo difícil de su detección. Las tiras reactivas para fentanilo no detectan ciclorfina, y las pruebas hospitalarias habituales tampoco suelen identificarla. Esa limitación podría hacer que algunos casos pasen desapercibidos. Expertos prevén que la presencia de la droga disminuya tras las restricciones de Estados Unidos y China, pero advierten que podrían aparecer nuevos opioides sintéticos en los próximos años.

De acuerdo a las autoridades, en el Medio Oeste, incluidos Illinois y Tennessee, la droga se ha encontrado en forma de polvo, a menudo mezclada con fentanilo y heroína. En el sur, incluidos Texas, Louisiana y Alabama, la ciclorfina ha aparecido en forma de pastillas.

Potente droga

Los modelos basados en pruebas de laboratorio muestran que la ciclorfina es más potente que el fentanilo, lo que coincide con lo que los investigadores pueden observar en seres humanos, afirma el Dr. Alex Krotulski, director de toxicología y química del Centro de Investigación y Educación en Ciencias Forenses, también consultado por CNN.

La ciclorfina actúa sobre los receptores opioides y puede provocar depresión respiratoria, una afección en la que las personas dejan de respirar o su respiración se vuelve más lenta, explica la Dra. Shravani Durbhakula, directora del Servicio Integral del Dolor de la Universidad de Vanderbilt. También puede causar sedación y euforia, disminución del nivel de conciencia y falta de respuesta a los estímulos.

Sus efectos pueden revertirse con naloxona, conocida también bajo el nombre comercial Narcan, un medicamento que revierte las sobredosis de opioides.

¿Cuál es la diferencia con el fentanilo?

La ciclorfina se distingue del fentanilo principalmente por su estructura química, su mayor potencia aparente y el hecho de que no está aprobada para uso médico. Ambas son opioides sintéticos capaces de causar depresión respiratoria y sobredosis mortal, pero la ciclorfina pertenece a otra familia de compuestos.

No es posible distinguir la ciclorfina del fentanilo por el aspecto, el olor o el sabor. Si hay riesgo de exposición a opioides, la naloxona debe administrarse ante signos de sobredosis —respiración lenta o ausente, inconsciencia, labios o uñas azulados— y pedir ayuda de emergencia de inmediato; ante una posible sobredosis por ciclorfina pueden hacer falta varias dosis.

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