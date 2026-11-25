Thanksgiving Day es conocido como la entrada oficial a la temporada navideña, por lo que muchas familias comienzan a preparar sus hogares para la Navidad. En lugar de guardar toda la decoración otoñal, puedes revisar qué adornos tienen una segunda utilidad para las festividades de diciembre.

Aplicando la creatividad, algunas calabazas decorativas, las piñas, las coronas de ramas naturales, los faroles y los textiles en tonos neutros pueden transformarse con algunos detalles navideños. De este modo podrás renovar los espacios de tu casa sin tener que comprar adornos nuevos.

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5 ideas para reutilizar en Navidad los adornos de Thanksgiving

1. Un nuevo aspecto a la corona de la puerta

Si utilizaste una corona con hojas anaranjadas, espigas de trigo o pequeñas calabazas, no necesitas desecharla. Retira los elementos más característicos del otoño y conserva su estructura de ramas o mimbre.

Después, incorpora ramitas de pino, bayas rojas, piñas pequeñas y un lazo de terciopelo. También puedes añadir una campana dorada para darle un acabado navideño.

2. Convierte los adornos naturales en centros de mesa

Las piñas, bellotas, ramas secas y rodajas de naranja deshidratada pueden seguir formando parte de la decoración durante diciembre. Colócalas en una bandeja de madera o un recipiente de vidrio y combínalas con esferas doradas, ramas verdes y velas blancas.

Si utilizaste calabazas pequeñas, puedes conservar algunas de color blanco o crema para complementar una decoración de estilo rústico.

3. Renueva los faroles y portavelas

Los faroles metálicos, recipientes de vidrio y portavelas de madera funcionan durante distintas temporadas. Para adaptarlos a Navidad, cambia los rellenos otoñales por arándanos rojos, pequeñas piñas o adornos brillantes.

Según los consejos del portal Martha Stewart, también puedes incorporar velas blancas, rojas o verdes con aromas de canela y vainilla. Recuerda mantener los elementos decorativos alejados de la llama para evitar accidentes.

4. Reutiliza los manteles y textiles de Thanksgiving

Los caminos de mesa de lino, yute o algodón en tonos beige, crema y marrón pueden servir como base para la cena navideña.

Para cambiar su apariencia, añade servilletas verdes o rojas, argollas decorativas y pequeñas ramas de romero o pino en cada puesto. Los manteles de cuadros también pueden aprovecharse si sus colores combinan con el resto de la decoración.

5. Transforma las guirnaldas y conserva las luces

Las luces cálidas utilizadas en Thanksgiving pueden permanecer en las chimeneas, estanterías y barandales durante Navidad.

Retira las hojas otoñales de las guirnaldas y sustitúyelas por follaje de pino, cedro o eucalipto. Para completar el conjunto, agrega campanas doradas, pequeños lazos o adornos navideños.

Recuerda: antes de adquirir nuevos adornos, revisa lo que tienes guardado. Además de reducir las compras, esta práctica permite aprovechar materiales que todavía están en buen estado.

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