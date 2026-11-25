Febrero 2027. La nueva producción de Telemundo, “Emergencias. Unidad de Vida”, ya tiene fecha de estreno. La cadena hispana lanzó hoy el primer adelanto oficial de lo que será la nueva historia con la que buscará conquistar el primetime. En escena nos encontramos en primer plano con Ana Brenda Contreras y Erick Elías. De fondo se escucha la voz de Elizabeth Gutiérrez. Junto a ellos, también en pantalla vemos a Ana Belena y Rodolfo Salas.

Activamos el “código azul” junto a Erick Elías en personaje y a marcar la fecha en el calendario.

Sobre los personajes que conoceremos en esta historia contamos con: Ana Brenda Contreras como la doctora Gabriela Serrano y Erick Elías como el doctor Camilo Escalante. El elenco estelar lo confirman: Geraldine Bazán, Ana Belena, Rodolfo Salas, Elizabeth Gutiérrez, Laura Flores, Mónica Dionne y David Palacio. La producción también cuenta con la actuación estelar de Luis Ernesto Franco y la participación especial de Arturo Peniche.

Aquí el contexto de esta historia…

El hospital en el que conoceremos las historias de todos los protagonistas enfrenta un futuro incierto. Hay problemas, y probablemente económicos. En medio de todo esto nos encontraremos con la doctora Gabriela Serrano. Residente médica. Gaby vuelve a la Florida para enfrentar un pasado del cual no logra escapar y ha llegado el momento de enfrentar.

Junto a nuestra doctora, conoceremos a muchos otros médicos, profesionales de la salud y a sus familiares, quienes por alguna razón están envueltos en historias y secretos del pasado. Que determinarán alianzas inesperadas. Pero cada decisión traerá consecuencias que pondrán a prueba los principios éticos de muchos.

La producción también cuenta con las actuaciones de Gloria Aura, Jerónimo Cantillo, Elena Medina, Miguel Ferreira, Paola Fernández, Pepe Gámez, Vince Miranda, Roberto Mateos, Gloria Peralta, Emma Ramos, Sebastián Silva, Johann Vera y Sara Linares.

Esta es una producción de Telemundo Studios escrita por Carlos Eloy Castro y dirigida por Nicolas Di Blasi y Luis Sierra, con Javier Pons, Jacky Castro y Martha Godoy como productores ejecutivos.

Mantente atento a La Opinión y nuestros canales de YouTube porque tenemos contenido exclusivo con los protagonistas de esta historia.

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