La administración de Donald Trump anunció una nueva ofensiva comercial contra 14 socios económicos, con China entre los principales objetivos. La propuesta contempla gravámenes de hasta 20% para determinados productos chinos, mientras que las importaciones procedentes de la Unión Europea podrían enfrentar tarifas de hasta 15%, según las condiciones establecidas por Washington.

La medida fue presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, después de una investigación sobre las políticas industriales y la capacidad de producción de distintos socios comerciales.

Además de China y la UE, la lista incluye a Japón, India, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Camboya, Singapur, Suiza, Indonesia, Malasia, Tailandia y Bangladesh.

De acuerdo con Reuters, el gobierno estadounidense sostiene que estos países mantienen prácticas de subsidios y producción industrial excesiva que perjudican a los fabricantes nacionales al inundar los mercados con productos de bajo costo.

México queda fuera de la nueva decisión

La investigación también había incluido a México y Noruega, pero Greer indicó que por ahora no se ha tomado una determinación contra ninguno de los dos países.

La administración utilizó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite a Washington responder con medidas comerciales a prácticas extranjeras consideradas injustas o perjudiciales para sus intereses económicos.

En el caso de China, las acusaciones incluyen el respaldo estatal a empresas en condiciones que Washington considera desleales y deficiencias en la protección contra el trabajo forzoso. A la Unión Europea le cuestiona sus mecanismos de financiamiento a las exportaciones.

Trump busca recuperar su política arancelaria

La nueva estrategia llega después de que la Corte Suprema invalidara los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Según The Associated Press, la administración busca recuperar parte de su agenda comercial mediante investigaciones sustentadas en otras facultades legales.

Sin embargo, la disputa no ha terminado. Pequeñas empresas que cuestionaron los gravámenes anteriores también han impugnado las medidas de la Sección 301 ante el Tribunal de Comercio Internacional.

Por ahora, los nuevos aranceles siguen siendo propuestas y deberán avanzar por los procedimientos correspondientes antes de entrar en vigor.

Sigue leyendo: