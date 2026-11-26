Amnistía Internacional advirtió que tres sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) debilitaron la protección de migrantes y refugiados frente a la tortura y otros tratos crueles, al establecer nuevos criterios para determinar cuándo las devoluciones forzadas en las fronteras constituyeron violaciones de derechos humanos.

Los fallos correspondieron a casos de expulsiones de migrantes desde Letonia, Lituania y Polonia hacia Bielorrusia, en un contexto en el que las autoridades bielorrusas fueron señaladas por utilizar los flujos migratorios como instrumento de presión política contra otros países.

El tribunal definió esta práctica como la “instrumentalización de la migración”, mediante la cual un Estado alentó, facilitó o forzó el desplazamiento de personas con el propósito de desestabilizar a otra nación.

European Court of Human Rights judgments on ‘instrumentalization’ of migration in Latvia, Lithuania and Poland are a devastating blow to the absolute prohibition of torture. @amnesty statement ? https://t.co/7O5KqQ04gx — amnestypress (@amnestypress) November 24, 2026

Las resoluciones establecieron que, en ese contexto, las devoluciones sumarias no constituyeron automáticamente una violación de la prohibición de la tortura. Para acreditar dicha vulneración, los demandantes debieron demostrar condiciones particulares de vulnerabilidad o un riesgo real de sufrir malos tratos.

Mandi Mudarikwa, directora de Litigios Estratégicos de Amnistía Internacional, cuestionó los criterios adoptados por el tribunal y consideró que representaron un retroceso en las garantías fundamentales de quienes buscaron protección internacional.

“Estas sentencias marcan un día sombrío para los derechos de las personas refugiadas y migrantes en Europa”, declaró.

La organización sostuvo que las amenazas a la seguridad nacional y las situaciones de emergencia no eximieron a los gobiernos de sus obligaciones internacionales, especialmente respecto a la prohibición absoluta de la tortura.

Violaciones de derechos humanos en las fronteras

El tribunal reconoció violaciones a la prohibición de la tortura respecto de algunos demandantes en los casos de Letonia y Polonia, así como vulneraciones del derecho a la libertad en Lituania y Letonia.

De acuerdo con Amnistía Internacional, durante los últimos años se documentaron en estas fronteras expulsiones ilegales, detenciones arbitrarias, actos de tortura, intimidación y episodios de violencia para obligar a los migrantes a regresar a Bielorrusia.

Pese a su rechazo a las resoluciones, la organización recordó que los fallos no otorgaron a los gobiernos autorización para desconocer sus compromisos internacionales ni restringir arbitrariamente el derecho de las personas migrantes y refugiadas a solicitar asilo.

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