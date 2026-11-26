Miles de familias desfavorecidas o sin hogar fueron atendidas con amor y respeto durante el 90 aniversario del Día de Acción de Gracias en Skid Row, en el que participaron estrellas de Hollywood, autoridades civiles y de las fuerzas del orden, así como la alcaldesa electa, Nithya Raman.

A lo largo de dos turnos de voluntariado, personal de la organización Los Angeles Mission sirvió 2,000 platos de comida con carne de pavo sin hueso, aproximadamente 750 libras de puré de papas con salsa; 500 libras de macarrones con queso y 2,000 libras de panecillos.

El Chef Erik Grant y todos los cocineros de LA Mission.

“¡Me encanta! Así fue como comencé en la política: participando en un grupo vecinal de voluntarios que servía comidas calientes a personas que vivían en tiendas de campaña en mi propio barrio”, declaró a La Opinión, la alcaldesa electa, Nithya Raman.

“Ese fue el comienzo de mi labor al servicio de la ciudad, y me siento muy agradecida de poder hacerlo de nuevo hoy”, agregó. “Espero con entusiasmo el trabajo que tenemos por delante. Además, estoy lista para disfrutar del Día de Acción de Gracias con mi familia, tal como espero que lo hagan todos los demás. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!”.

La alcaldesa electa de L.A., Nithya Raman, el actor Danny Trejo “Machete” y la supervisora del condado, Lindsey Horvath.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Entre la alegría y el horror

Verónica Delgado asistió por segundo año consecutivo al área de Skid Row para disfrutar un platillo de comida caliente.

“Esta vez vine sola y sin novio”, narró. “Es mejor estar sola que mal acompañada”.

Delgado, originaria de Jalisco, México, contó que no quería que se repitiera la violencia que vivió con el que fue su esposo, en 2009.

Verónica Delgado disfruta de la comida de Acción de Gracias.

“Me casé y me separé a los cuatro meses”, dijo. “Aquel hombre quería prostituirme”.

Su relación fue de mal en peor. Su exesposo la agredió brutalmente, hasta el punto de lesionarle la espalda y fracturarle un pie. Años después, aún padece las secuelas de los golpes.

“Lo bueno es que tengo dos hijos en el ejército: uno es maestro para niños especiales, otro es doctor, y uno más trabaja en la construcción”, dijo. “Han salido adelante y eso da alegría”.

En la actualidad, Verónica Delgado, madre de siete hijos, vive en el Centro para Mujeres, en el centro de Los Ángeles.

“Allí estoy segura, porque ningún hombre puede entrar”, contó a La Opinión.

Objetivo: Que todos sean bienvenidos

Además del alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, asistieron como voluntarios el exalcalde Antonio Villaraigosa y la supervisora del condado, Lindsey Horvath (tercer distrito).

“Me emociona muchísimo venir a LA Mission y atender a tantas personas que se muestran tan alegres y que, sin duda, ¡se lo merecen!”, dijo. “Todas las personas merecen celebrar las fiestas y saber que son queridas, que alguien se preocupa por ellas y las apoya; que merecen saber que pertenecen a esta ciudad y que no las hemos olvidado”.

Horvath analizó que, en realidad, el evento no se trata solo de la comida, sino de la vida en comunidad que pudieron experimentar todos los que acudieron.

Asimismo, rechazó la idea de que las personas afroamericanas e inmigrantes no pertenecen a Estados Unidos.

“¡No!”, exclamó. “Nuestra diversidad es nuestra fortaleza. De hecho, cuando me reuní con el papa Francisco, hablamos de esto. Le pregunté: ‘¿Cómo aconsejaría a alguien que atiende a una población de 10 millones de personas, en una región donde se hablan 200 idiomas?’. Él respondió que nuestro objetivo no es que todos sean iguales; el objetivo es que todos se sientan bienvenidos tal como son y que podamos convivir en armonía”.

La comunidad paso un momento ameno. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“El objetivo es la armonía, y eso es lo que queremos en los Estados Unidos de América”, añadió. “Si hay personas que buscan provocar conflictos y solo piensan en sí mismas, eso no funcionará, porque esa no es nuestra esencia. Esos no son nuestros valores. Aquí todos tienen cabida; esta es una comunidad para todos”.

“Somos gente trabajadora”

Víctor Alba, del Estado de México, empleado de una licorería, y su amigo Rubén Rodríguez, de la Ciudad de México, compartieron y destacaron que, a quienes critican a los latinos que viven en Estados Unidos, “hay que darles por su lado y decirles que nosotros solamente venimos a trabajar”.

“Somos gente trabajadora, y eso nadie lo puede negar”, comentó Rubén, quien por el momento está desempleado.

Víctor Alba y Rubén Rodríguez, dos latinos trabajadores. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

A la festividad se unieron cientos de voluntarios, entre ellos Kevin Zacarias, de 21 años, originario de Tijuana, México, y Nira Pérez, de 33 años, hija de padres oriundos de El Salvador y Nicaragua.

Ellos, estudiantes de Los Angeles Trade Technical College (LATTC), donde cursan la carrera de barbería, dedicaron varias horas a cortar el pelo a hombres y mujeres sin hogar de Skid Row, donde cada día deambulan 4,892 personas desamparadas, en un área de 50 calles céntricas de Los Ángeles.

“Me siento muy feliz de ayudar”, manifestó Kevin. “A ninguna persona se le debería juzgar por su apariencia; son seres humanos maravillosos”.

“Cuando acabamos el trabajo, ellos se sienten agradecidos y nos dicen ‘que Dios te bendiga’”, expresó Nira.

Los peligros de Skid Row

Mientras ella le arreglaba el pelo a la señora Magdalena de León, de 57 años, esta describió su historia como la de una indigente.

“No es broma. Viví cuatro años en la calle”, manifestó la señora De León. “Generalmente dormía en la acera de la calle San Julián y, para sobrevivir, tuve que conseguir un novio afroamericano que me protegiera”, narró. “Aquí, cuando los hombres te tiran una cobija por la noche es la señal de que quieren tener relaciones sexuales contigo. Si no te dejas abusar te va mal”.

Tras vivir esa pesadilla en Skid Row, Magdalena de León ahora vive en el Downtown Women’s Center, en la calle San Pedro.

Debido a la crisis económica, María Ortiz, nacida en Suchitepéquez, Guatemala, acudió al Día de Acción de Gracias con sus hijos, Miguel y María, y su hermana, Ángela.

“Ahorita no tengo trabajo y no hay dinero para comprar un pavo”, señaló María. “Además, tengo miedo salir a las fábricas a pedir trabajo porque la migra anda molestando mucho”.

Magdalena de León y la peluquera Nira Pérez.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Y en una esquina, solitaria, la señora María Hernández, de 73 años, apenas probaba migajas de pan.

“No puedo comer todo lo que me dieron; soy diabética”, dijo, y en una bolsa de plástico guardó su comida, así como lo hacían muchas familias latinas.

La historia de Acción de Gracias

Desde 1621 se celebra el Día de Acción de Gracias, una festividad que surgió tras el encuentro entre colonizadores ingleses y miembros del pueblo indígena Wampanoag (Gente de la Primera Luz), con quienes compartieron alimentos tras una cosecha exitosa, luego de un fuerte invierno, en Plymouth, Massachusetts.

Miles de angelinos celebraron el Día de Acción de Gracias. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Los Wampanoag, que han habitado desde hace más de 12,000 años el sureste de Massachusetts, el este de Rhode Island, Martha’s Vineyard y Nantucket, enseñaron a los ingleses a cultivar alimentos.

En 1863, durante la Guerra Civil estadounidense, el presidente Abraham Lincoln lo proclamó como festividad nacional para promover la unidad. En 1941, el Congreso fijó la fecha en el cuarto jueves de noviembre.