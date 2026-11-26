La FIFA recibió un auténtico gol de vestidor fuera de la cancha tras confirmar este jueves que sus sistemas fueron vulnerados por un ciberataque delictivo.

El organismo rector del fútbol mundial admitió que piratas informáticos lograron colarse hasta sus entrañas digitales para extraer información personal y empresarial de carácter reservado.

FIFA has been hit by a criminal cyberattack in which hackers gained access to personal and business information.



Sources told ESPN the hack accounted for less than 0.1% of data held by FIFA and the documents taken did not include anything related to the controversial and? pic.twitter.com/GMSbHFghEP — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2026

Detrás de esta jugada aparece el grupo conocido como Handsome Boy Hacking Club, colectivo que no tardó en colgarse la medalla por la intrusión.

Los atacantes aseguran haberse llevado un botín superior a los doce gigabytes de archivos confidenciales, mismos que terminaron expuestos en la web oscura luego de que la entidad se negara a pagar el rescate económico exigido.

De acuerdo con reportes internos sobre el incidente, los intrusos no necesitaron romper grandes candados tecnológicos para entrar hasta la cocina en Zúrich.

? ????? ???? ?? ?? ?? ?? ???????????? ?? ?? ???? ???? ?? ???????????



? La FIFA ha confirmado que ha sufrido un ataque informático que ha provocado el robo de información personal y empresarial pic.twitter.com/2RYtng8x2v — Diario SPORT (@sport) November 26, 2026

La maniobra se concretó mediante ingeniería social, suplantando la identidad de empleados de la propia institución para obtener credenciales válidas y moverse sin levantar sospechas en la red corporativa.

Entre el material presuntamente comprometido figuran registros financieros, documentos de identidad, trámites migratorios y datos de altos ejecutivos del organismo.

Ante el revuelo desatado, la cúpula futbolística intentó poner paños fríos al asegurar que el golpe apenas representa menos del cero punto uno por ciento de toda su base de datos histórica.

Asimismo, desde las oficinas centrales enfatizaron que ningún archivo vinculado con el polémico y fallido proyecto FIFA Forward Enterprise cayó en manos de los delincuentes.

El organismo condenó enérgicamente la difusión ilícita de información privada y confirmó que ya trabaja codo a codo con las autoridades policiales de Suiza para rastrear a los responsables.

Este balde de agua fría llega en uno de los momentos más turbulentos para la administración de Gianni Infantino, quien no termina de salir de una cuando ya le llueve otra.

El dirigente enfrenta una fuerte presión tras los reveses legales frente a la UEFA y con la mira puesta en las elecciones presidenciales de marzo de 2027 en Rabat, donde medirá fuerzas contra Philippe Diallo y Kohzo Tashima.

Lo más peligroso de este hurto informático radica en que podría alterar el rumbo de la reelección de Infantino al frente del organismo.

FIFA was targeted by a cyberattack that resulted in hackers accessing "personal and business information," football's governing body says https://t.co/qUMAsxvc84 — Bloomberg (@business) November 26, 2026

Si los piratas deciden soltar archivos todavía más sensibles, podrían salir a la luz detalles comprometedores de operaciones pasadas, como aquella propuesta fracasada de comercializar las Copas del Mundo a través de una empresa privada.

Con este episodio, el máximo ente del balompié internacional se suma a la preocupante racha de vulneraciones digitales que persigue al deporte mundial en los últimos meses.

Apenas hace unos días LaLiga de España reportó el robo de datos de aficionados, mientras que en julio pasado la Asociación del Fútbol Argentino también padeció el secuestro de sus cuentas oficiales en redes sociales locales.

Seguir leyendo:

– Un francés y un japonés calientan la lucha por la presidencia de la FIFA

– Gianni Infantino suma respaldo de federaciones árabes para reelegirse en la presidencia de la FIFA

– Un famoso francés emerge como rival electoral de Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA











