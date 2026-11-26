Cuatro hermanos nicaragüenses pasan Acción de Gracias lejos de sus padres, detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su mayor deseo es que Miriam Isamar Interiano y Manuel Antonio Méndez regresen a casa antes de Navidad. Los menores, de 14, ocho, seis y dos años, viven con su tía Jenifer Interiano en Marietta, Georgia. La mujer cuida a sus cuatro sobrinos y sus dos hijos desde que la pareja fue detenida en septiembre.

“Le pedimos al Niños Dios y a Santa que saquen a mi mamá y papá, y que pasen con nosotros la Navidad”, dijo Génesis Méndez, de 14 años, en una entrevista con la agencia EFE. La pareja, originaria de Chinandega, llegó a Estados Unidos hace seis años. Según sus familiares, fue interceptada durante una parada de tráfico en Molena, localidad rural al suroeste de Atlanta.

La intervención habría comenzado porque una luz del vehículo supuestamente estaba dañada. Sus allegados aseguran que ninguno tenía antecedentes penales.

? #Internacional | ?? La amarga Acción de Gracias para cuatro hermanos con sus padres detenidos por ICE



?El festivo día de Acción de Gracias es desolador para cuatro pequeños hermanos nicaragüenses en Atlanta (EE.UU.), con su madre que ya ha pasado por centros migratorios en? pic.twitter.com/kj9NHqSulC — ConfidencialHonduras (@ConfidencialHN) November 26, 2026

La familia busca reunir $20,000 para una fianza

Miriam ha pasado por centros migratorios de Georgia, Arizona y California. Actualmente permanece en una instalación de ICE en El Paso, Texas, desde donde habló con EFE mediante videollamada. “Necesito estar con mis hijos, ellos me necesitan”, expresó al pedir que las autoridades le permitan salir bajo fianza. Dijo que sus hijos estaban llorando; los menores no pudieron contener las lágrimas al escucharla.

Manuel permanece detenido en el Centro de Procesamiento de Folkston, Georgia. Según Jenifer, las autoridades fijaron una fianza migratoria de $20,000 para él, cantidad que la familia no puede reunir. “No contamos con esos recursos, por eso pedimos que nos ayuden”, declaró la tía. Jenifer, madre soltera, dejó su empleo para cuidar a los seis menores.

La falta de ingresos dificulta pagar el alquiler y comprar alimentos. Busca apoyo comunitario y recauda fondos en GoFundMe para gastos legales y fianzas. La campaña continúa activa, aunque no se ha precisado cuánto han recaudado.

El caso ocurre durante la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó el 12 de noviembre que en el año fiscal 2026 se registraron más de 491,000 arrestos y 483,200 expulsiones. Un análisis del Deportation Data Project, basado en registros de ICE, encontró que 42.6% de las personas arrestadas entre agosto de 2025 y julio de 2026 no tenía condenas penales ni cargos criminales pendientes.

Hasta ahora, no se ha informado que las autoridades hayan fijado una fianza para Miriam. Mientras sus padres siguen detenidos y su tía busca recursos para sostener el hogar, los cuatro hermanos esperan una noticia que les permita pasar juntos la Navidad. “Esperamos que así sea, tenemos la esperanza”, expresaron.

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