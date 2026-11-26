Dos operativos de ICE en California, separados por dos semanas y registrados por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, muestran escenas de detenciones que han generado preocupación entre residentes. En uno, agentes armados persiguieron y derribaron a un hombre en el jardín de una vivienda. En el otro, rompieron la ventana de un automóvil para sacar a un detenido mientras testigos grababan y denunciaban el uso de gas pimienta.

El primer caso ocurrió el 6 de noviembre, a las 7:08 de la mañana, en San Mateo. Una cámara de seguridad captó a un hombre corriendo por el jardín de una casa mientras varios agentes federales lo perseguían. Los oficiales lo alcanzaron, lo tiraron al suelo y lo inmovilizaron antes de llevárselo esposado.

Un niño vio cómo se llevaban a su padre

La propietaria de la vivienda, Dana Yates Sahae, compartió la grabación y cuestionó que agentes armados con rifles y dispositivos eléctricos ingresaran a su jardín. También relató que el hijo pequeño del detenido lloraba al descubrir que su padre ya no estaba.

Según informó KRON4, el hombre fue identificado como José Luis Rosales Ayala, de El Salvador. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que tenía vínculos con la pandilla MS-13 y antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol. Su pareja negó las acusaciones de pertenencia a la pandilla.

Rompen la ventana para sacar a un hombre

El segundo episodio ocurrió el 20 de noviembre en Santa Clarita, en el estacionamiento de una estación del sheriff. Un video muestra a agentes enmascarados bloqueando un automóvil blanco en el que viajaban tres personas.

Cuando el vehículo intentó salir, uno de los oficiales rompió la ventana trasera con un bastón. Otros agentes sacaron al hombre que estaba en el asiento trasero, lo esposaron y se lo llevaron.

Testigos denuncian uso de gas pimienta

De acuerdo con ABC7, personas que presenciaban el operativo también fueron rociadas con gas pimienta. La oficina del sheriff aseguró que no participó ni coordinó la detención.

Los dos episodios, ocurridos en distintas ciudades de California, quedaron registrados en video y muestran el impacto de las operaciones migratorias federales en espacios cotidianos, desde el jardín de una vivienda hasta el estacionamiento de una instalación policial.

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