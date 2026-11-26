Más de 48 millones de personas nacidas en América Latina y el Caribe residían fuera de sus países de origen en 2024, una cifra que representa 3.3 veces la registrada en 1990 y que confirma la magnitud de los cambios migratorios que han transformado la composición demográfica de distintas regiones del mundo.

El dato forma parte del informe Observatorio Demográfico 2026: Migración internacional en América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que analiza cómo los desplazamientos internacionales han modificado el crecimiento poblacional, los nacimientos, las defunciones y el envejecimiento de las sociedades.

De acuerdo con el documento, América del Norte continúa como el principal destino de los migrantes latinoamericanos y caribeños, al concentrar el 56.8% de esa población. La región incluye a Estados Unidos y Canadá, dos de los principales países receptores de personas procedentes de América Latina. Sin embargo, el fenómeno ya no se limita a los desplazamientos hacia territorio estadounidense o europeo. Cerca del 29% de los migrantes, alrededor de 14 millones de personas, residía en otro país de América Latina y el Caribe, mientras que el 12.7% se encontraba en Europa y el 1.5% en otras partes del mundo.

El estudio, construido con información de Naciones Unidas y registros de censos de población y vivienda, identifica una diversificación de las rutas migratorias, particularmente por el crecimiento de los movimientos entre países sudamericanos. Esta tendencia refleja que las oportunidades laborales, las condiciones económicas, las crisis políticas y los cambios sociales han impulsado desplazamientos que también tienen como destino otras naciones del continente.

? Más de 48 millones de personas nacidas en América Latina y el Caribe vivían fuera de su país de nacimiento en 2024, una cifra 3,3 veces mayor que la estimada en 1990. De este total, el 56,8% residía en América del Norte, el 29% ?alrededor de 14 millones de personas? en otro? pic.twitter.com/QE3UE1GpAO — CEPAL (@cepal_onu) November 23, 2026

La migración modifica el crecimiento poblacional mundial

Uno de los principales hallazgos del informe es el efecto que la migración acumulada desde 1990 ha tenido sobre la distribución de la población mundial.

La Cepal plantea un escenario hipotético en el que no hubiera existido migración internacional durante ese periodo. Bajo esa proyección, América del Norte tendría actualmente un 23% menos de habitantes, mientras que Oceanía registraría una población 24% inferior y Europa tendría una reducción del 8%. En contraste, América Latina y el Caribe contarían con una población aproximadamente 6% mayor de la actual si no se hubieran producido movimientos migratorios.

La salida de habitantes también ha modificado la estructura por edades de los países latinoamericanos. Según el organismo, sin emigración la región tendría una población menos envejecida, aunque registraría un incremento del 3% en las defunciones y una disminución del 6% en los nacimientos. Los efectos no son iguales en todos los países. Chile destaca entre las naciones receptoras de migrantes, pues su población en 2025 fue aproximadamente 9% mayor gracias a la inmigración. Además, el número de nacimientos aumentó 16% por esa contribución demográfica.

Bolivia presenta una situación diferente: su población es cerca de 9% menor de lo que habría sido sin el efecto de la emigración neta. En el Caribe, la diferencia entre la población actual y la que existiría sin los movimientos migratorios alcanza aproximadamente 2.7 millones de personas hacia 2025.

Más allá de las cifras poblacionales, el informe destaca que los migrantes contribuyen al funcionamiento económico y social de las comunidades receptoras mediante su participación en el mercado laboral, el emprendimiento, el consumo, la recaudación fiscal y el intercambio de conocimientos y experiencias. La Cepal considera que estos beneficios pueden ampliarse mediante políticas que faciliten la regularización migratoria, el acceso al empleo formal y a los servicios públicos, así como el reconocimiento de capacidades profesionales.

El organismo también advierte sobre la necesidad de combatir la discriminación y la xenofobia, y mejorar los registros estadísticos para diseñar políticas públicas eficaces. Finalmente, el Observatorio Demográfico insiste en que los derechos de las personas migrantes “deben garantizarse independientemente de su situación migratoria”, en un contexto regional marcado por la baja fecundidad, el envejecimiento poblacional y el crecimiento de los desplazamientos internacionales.

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