Sobre la recta final de su administración, Ron DeSantis, gobernador de Florida, puso en la mesa la propuesta de acabar con las pensiones que perciben los congresistas para de esa manera establecer equidad con respecto a quienes, pese a continuar trabajando, perdieron la posibilidad de acceder a jubilación garantizada.

El posicionamiento asumido por el mandatario republicano surge en respuesta a un proyecto de ley conocido como S. 2335, el cual es impulsado por Bernie Sanders, senador independiente por Vermont.

El político de 85 años recientemente compartió su preocupación por la pérdida de las jubilaciones garantizadas que varias generaciones de trabajadores del sector privado llegaron a disfrutar por décadas.

De hecho, quienes se han ido incorporando al mercado laboral estadounidense, en este momento ya no pueden acceder al plan de jubilación tradicional.

En respuesta a dicho problema, Sanders impulsa la denominada Ley de Pensiones para Todos, a través de la cual se brindaría a quienes trabajan en el sector privado la oportunidad de acceder a una jubilación digna.

We should simply end pensions for congressmen entirely. https://t.co/oujcDvnucy — Ron DeSantis (@RonDeSantis) November 25, 2026

En caso de aprobarse, los trabajadores de empresas privadas accederían a un plan de jubilación de beneficios definidos (pensión tradicional) equivalente al que reciben los nuevos miembros del Congreso bajo el Sistema de Jubilación de Empleados Federales (FERS).

Sin embargo, Ron DeSantis propone eliminar este beneficio para los legisladores en lugar de extenderlo al resto de los trabajadores.

“Deberíamos simplemente eliminar por completo las pensiones para los congresistas”, escribió en un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

El mandatario estatal nunca ha sido partidario de las pensiones y, a partir de ello, en 2013, renunció a la que en su momento debía corresponderle.

En contraparte, DeSantis patrocinó proyectos de ley para eliminar este beneficio en 2015 y 2017.

De acuerdo con un informe recientemente divulgado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), hasta 1975, las pensiones tradicionales cubrían al 27% de los trabajadores del sector privado.

No obstante, hasta 2023, únicamente 5% de dicha fuerza laboral tenía el privilegio de aspirar a una pensión, indicativo apunta a disminuir con el transcurso del tiempo si no se implementa algún tipo de ajuste en las leyes.

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