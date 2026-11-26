La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la intervención de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en territorio mexicano, después de que la agencia habilitara líneas telefónicas y plataformas digitales para recibir denuncias sobre integrantes del Cártel de Sinaloa, presuntos funcionarios corruptos y redes financieras relacionadas con el narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este jueves 26 de noviembre, la mandataria calificó la iniciativa como un acto de “injerencia” y advirtió que las investigaciones sobre delitos cometidos en México corresponden a las instituciones nacionales, no a organismos extranjeros que buscan establecer mecanismos de comunicación directa con ciudadanos mexicanos.

“Es evidente que es un asunto de injerencia”, afirmó Sheinbaum al explicar que su gobierno no vería con buenos ojos que una dependencia mexicana promoviera mecanismos similares para investigar posibles actos de corrupción en Estados Unidos. “Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos?”, cuestionó.

La reacción presidencial se produjo después de que el director de la DEA, Terry Cole, anunciara la apertura de canales confidenciales y anónimos para recibir información sobre integrantes y colaboradores del Cártel de Sinaloa, funcionarios que presuntamente les proporcionan apoyo y personas involucradas en el lavado de dinero para financiar actividades de narcoterrorismo.

La agencia estadounidense también adelantó que habilitaría mecanismos similares para recibir información sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

The @DEAHQ has established dedicated tip lines to receive information regarding:



Members and associates of designated Foreign Terrorist Organizations (FTOs).

Corrupt government officials providing material support to designated FTOs.

Criminal networks and individuals laundering? — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 26, 2026

La DEA ofrece canales confidenciales para recibir información sobre los cárteles

El anuncio de Cole fue difundido el miércoles mediante su cuenta en X. Para Sinaloa, la dependencia estadounidense puso a disposición de los ciudadanos un número de WhatsApp y Signal, un identificador de Threema y una dirección de correo electrónico. Los medios de contacto anunciados son el número 1-858-298-5670, disponible para WhatsApp y Signal; el identificador de Threema PTJ4HS3J y el correo MFSinaloaTipLine@dea.gov.

Cole explicó que la información recibida permitirá identificar a personas relacionadas con las organizaciones criminales, funcionarios que presuntamente les facilitan operaciones y estructuras utilizadas para mover recursos financieros.

El funcionario también adelantó que este jueves se darían a conocer vías de comunicación para recibir denuncias relacionadas con el CJNG, una de las organizaciones criminales mexicanas señaladas por Washington como una amenaza para la seguridad estadounidense. Frente a esta iniciativa, Sheinbaum insistió en que México dispone de una Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para investigar los delitos cometidos dentro del país.

“Aquí hay una Fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad”, sostuvo la presidenta, quien también reclamó a las autoridades estadounidenses que concentren sus esfuerzos en investigar las redes de corrupción y distribución de drogas que operan en su propio territorio.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein fija posicionamiento sobre líneas de denuncia creadas por la agencia estadounidense DEA para recibir información sobre casos en México.



“Es evidente que es un asunto de injerencia. Aquí desmantelamos laboratorios de? pic.twitter.com/LOYwitpri8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 26, 2026

Sheinbaum cuestiona investigaciones estadounidenses sobre el fentanilo

Para respaldar sus señalamientos, la mandataria leyó fragmentos de una investigación periodística de Associated Press (AP) sobre una operación de la DEA relacionada con el tráfico de fentanilo. De acuerdo con el reportaje citado, en agosto de 2024 agentes antidrogas estadounidenses observaron una transacción de hasta 100,000 pastillas adulteradas en un hotel. Uno de los participantes abandonó el lugar con una mochila que contenía los comprimidos, pero las autoridades no desmantelaron la red de distribución sino hasta ocho meses después.

La DEA negó haber permitido deliberadamente esa operación de tráfico de drogas. Sin embargo, Sheinbaum consideró que el episodio merece explicaciones y lo comparó con el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual autoridades estadounidenses permitieron el trasiego de armas hacia México como parte de una investigación que terminó generando fuertes cuestionamientos.

La presidenta también defendió los resultados de los operativos mexicanos contra el narcotráfico, en los que soldados, integrantes de la Guardia Nacional y agentes federales han participado en el desmantelamiento de laboratorios de metanfetaminas y el aseguramiento de pastillas de fentanilo. Además, reclamó reciprocidad en materia de cooperación judicial. Sheinbaum recordó que México ha enviado a 94 personas a Estados Unidos y aseguró que Washington mantiene pendientes aproximadamente 54 solicitudes mexicanas de extradición.

La mandataria insistió en que combatir el narcotráfico requiere responsabilidades compartidas y pidió a las autoridades estadounidenses investigar quién distribuye las drogas en su país y dónde terminan las ganancias obtenidas mediante su comercialización.

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