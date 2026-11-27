California volvió a colocarse en el centro de la discusión sobre el dinero que los estados aportan a Washington. Durante el último año fiscal, el Estado Dorado envió al gobierno federal $190,000 millones más de lo que recibió, una diferencia que lo convirtió, por segundo año consecutivo, en el mayor aportante neto del país.

El dato fue revelado por un estudio de la organización USAFacts muestra que California entregó $767,000 millones en ingresos al Tesoro durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2025, mientras que recibió $576,000 millones en desembolsos federales.

La diferencia supera ampliamente la de Nueva York, que aportó $91,000 millones más de lo que recibió, y Texas, con $69,000 millones.

Newsom aprovecha el dato contra Trump

Los Angeles Times reveló que el gobernador Gavin Newsom ha utilizado durante sus enfrentamientos con la administración de Donald Trump el argumento de que California aporta mucho más dinero del que recibe de Washington.

En abril pasado, durante el día de la declaración de impuestos, Newsom expresó su frustración por la cantidad de recursos que, según él, salen del estado rumbo al gobierno federal y regresan en menor proporción.

El año pasado, cuando Trump amenazó con retirar fondos federales a California, el gobernador incluso planteó la posibilidad de retener los impuestos federales pagados por residentes y empresas. La propuesta no se concretó.

California aporta más, pero también recibe

El resultado está relacionado con el tamaño de su economía y su población. Con aproximadamente 39.5 millones de habitantes y una economía de $4.3 billones, California genera una enorme cantidad de ingresos fiscales.

Según Chris Gilligan, analista de USAFacts, el estado también recibe más fondos federales que cualquier otro en términos absolutos. Sin embargo, la relación entre lo que aporta y lo que obtiene no es proporcional.

California concentró el 14.5% de los ingresos federales recaudados en los estados, aunque representa el 11.5% de la población nacional. En cambio, recibió el 10.9% de los desembolsos distribuidos.

Massachusetts supera a California por persona

La clasificación cambia cuando se mide cuánto aporta cada habitante. Massachusetts encabezó la lista per cápita, con $8,047 netos por persona, seguido de Minnesota, con $8,038, y Nebraska, con $7,799.

California quedó en séptimo lugar, con $4,832 por habitante. En el extremo contrario, Alaska recibió los mayores desembolsos federales por persona, con $27,670.

El estudio también advierte que factores como los contratos militares influyen en estas diferencias. Virginia, por ejemplo, recibe importantes recursos federales destinados a nóminas, contratos y programas de defensa.

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