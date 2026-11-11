California invierte $1,200 millones en proyectos de transporte público

La Agencia de Transporte del Estado de California (CalSTA) otorga cerca de $1,200 millones de dólares en subvenciones para 19 proyectos de transporte público y ferrocarril de pasajeros en el estado.

En un comunicado, la agencia dijo que las subvenciones incluyen $750 millones de dólares en financiamiento plurianual para The Portal, una extensión planificada desde hace tiempo que conecta Caltrain con el centro de San Francisco.

El financiamiento, otorgado a través del octavo ciclo del Programa de Capital para Tránsito y Ferrocarriles interurbanos (TIRCP), permitirá poner en servicio más de 75 nuevos autobuses de cero emisiones y vehículos de microtransporte, así como modernizar el ferrocarril interurbano y de cercanías, y facilitar el uso de transporte público en California.

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“California ha demostrado que invertir en un transporte más público puede mejorar la vida cotidiana de las personas. Estas inversiones se basan en ese progreso, financiando autobuses más limpios, mejores conexiones ferroviarias y el servicio de trenes con el que las familias cuentan para ir al trabajo y a la escuela”, declaró el gobernador Gavin Newsom en un comunicado.

“Al llevar la experiencia de California al ámbito internacional, seguimos construyendo un estado más limpio y mejor conectado“, agregó el gobernador.

“California está convirtiendo grandes ideas de transporte público en viajes cotidianos“, expresó el secretario de Transporte de California, Toks Omishakin.

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“Desde la extensión de Caltrain al centro de San Francisco hasta autobuses limpios en el Valle Central y el pago sin contacto en Metrolink, estos permisos hacen que el transporte público sea más limpio, rápido y fácil para los usuarios en todo el estado”, añadió el funcionario.

El proyecto de The Portal extenderá la línea Caltrain desde la intersección de las calles Fourth y King hasta la estación de tren de dos niveles construida bajo el Centro de Tránsito Salesforce, donde se proyecta que sea la terminal del futuro tren de alta velocidad.

Los proyectos que reciben financiación provienen de todo el estado, desde Truckee y el condado de Marin en el norte hasta los condados de Riverside y San Diego, en el sur, con presupuestos combinados de más de $8,500 millones de dólares, con fondos locales, federales y de otros estados.

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Las subvenciones anunciadas por el gobierno de California para 18 proyectos, que suman casi $450 millones de dólares, se dividen en tres áreas:

Cerca de 225 millones de dólares para flotas e instalaciones de cero emisiones : 21 autobuses eléctricos de pila de combustible de hidrógeno para el Distrito de Tránsito Regional de Sacramento, duplicando el servicio en hora pico en la conexión Causeway entre Sacramento y Davis; ocho autobuses eléctricos de batería que completan la transición de Santa Mónica a una flota totalmente eléctrica de Big Blue Bus; una flota de autobuses eléctricos de batería y una instalación de mantenimiento modernizada en el condado de Kings, que conecta a las comunidades con el futuro tren de alta velocidad; 11 autobuses eléctricos de batería para Marin Transit; 10 autobuses eléctricos de pila de combustible de hidrógeno para Montebello Bus Lines; una nueva instalación de operaciones de mantenimiento de autobuses en el sur del condado para Santa Cruz Metro; microtránsito de cero emisiones ene l condado de Merced; y seis autobuses de cero emisiones para implementar un nuevo servicio de autobús de tránsito rápido en el condado de Tulare.

: 21 autobuses eléctricos de pila de combustible de hidrógeno para el Distrito de Tránsito Regional de Sacramento, duplicando el servicio en hora pico en la conexión Causeway entre Sacramento y Davis; ocho autobuses eléctricos de batería que completan la transición de Santa Mónica a una flota totalmente eléctrica de Big Blue Bus; una flota de autobuses eléctricos de batería y una instalación de mantenimiento modernizada en el condado de Kings, que conecta a las comunidades con el futuro tren de alta velocidad; 11 autobuses eléctricos de batería para Marin Transit; 10 autobuses eléctricos de pila de combustible de hidrógeno para Montebello Bus Lines; una nueva instalación de operaciones de mantenimiento de autobuses en el sur del condado para Santa Cruz Metro; microtránsito de cero emisiones ene l condado de Merced; y seis autobuses de cero emisiones para implementar un nuevo servicio de autobús de tránsito rápido en el condado de Tulare. Más de $160 millones de dólares para el ferrocarril interurbano y de cercanías : Una renovación de la flota estatal de trenes de pasajeros interurbanos de dos niveles, liderada por la Autoridad Conjunta del Corredor Capitolino; nuevas señales y comunicaciones en la línea SPRINTER del Distrito de Tránsito del Condado Norte entre Oceanside y Escondido; una segunda vía principal en Fremont y Newark en el tramo más congestionado de la ruta Altamont Corridor Express (ACE); mejoras para los pasajeros y el acceso en la estación Metrolink del centro de Burbank; y pago de tarifas sin contacto con tarjeta bancaria o teléfono en toda la red de Metrolink.

: Una renovación de la flota estatal de trenes de pasajeros interurbanos de dos niveles, liderada por la Autoridad Conjunta del Corredor Capitolino; nuevas señales y comunicaciones en la línea SPRINTER del Distrito de Tránsito del Condado Norte entre Oceanside y Escondido; una segunda vía principal en Fremont y Newark en el tramo más congestionado de la ruta Altamont Corridor Express (ACE); mejoras para los pasajeros y el acceso en la estación Metrolink del centro de Burbank; y pago de tarifas sin contacto con tarjeta bancaria o teléfono en toda la red de Metrolink. Casi $45 millones de dólares para el acceso al transporte público y nuevos servicios: mejoras para peatones y ciclistas en la estación Ashby de BART en Berkeley para preparar el sitio para el desarrollo orientado al transporte público; un centro de operaciones de transporte y un servicio ampliado de bicicletas eléctricas compartidas en Truckee; un nuevo servicio de ruta fija en Camarillo; un sistema de microtransporte en toda la ciudad con tarifas a mitad de precio en Torrance; y pago de tarifas sin contacto en los 22 autobuses de Beaumont Transit.

En su comunicado, CalSTA dijo que recibió 54 solicitudes que pedían más de $4,000 millones de dólares en este ciclo. La agencia mencionó que los proyectos fueron seleccionados por su capacidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar el número de pasajeros, integrar los servicios ferroviarios y de transporte público, incluido el tren de alta velocidad, y mejorar la seguridad.

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El programa TIRCP financia mejoras de capital transformadoras que modernizan los sistemas ferroviarios interurbanos, de cercanías y urbanos de California, así como sus sistemas de autobuses y transbordadores.

Desde 2015, TIRCP ha otorgado más de $12,700 millones de dólares a 171 proyectos durante ocho ciclos. El programa se financia mediante la Ley del Senado 1, la Ley de Reparación y Responsabilidad Vial de 2017 y el programa de límites máximos de emisiones e inversión de California.

Para conocer la lista completa de proyectos seleccionados en el octavo ciclo de TIRCP 2026, se puede consultar este enlace.

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