A 11 días de haberse puesto a la venta al público las memorias de Joe Biden, expresidente de la nación, no han logrado conectar con los estadounidenses y sus ventas resultan inferiores con respecto a los libros escritos en su momento por Barack Obama y Bill Clinton.

En el primer corte de caja, el libro “Prométeme, Estados Unidos” donde el demócrata de Pensilvania aborda su paso por la política estadounidense logró vender 21,000 ejemplares, una cifra digna para cualquier publicación, pero bastante baja al analizar los números de sus correligionarios de partido.

En 2004, Clinton publicó el libro titulado “Mi vida” y en dos semanas la obra vendió cerca de un millón de ejemplares vendidos.

Posteriormente, en 2020, Obama lanzó “Una tierra prometida”, publicación que en su primera semana en el mercado vendió 800,000 ejemplares.

Algunos expertos de la industria editorial estadounidense coinciden en señalar que las memorias del hombre que gobernó al país de 2021 hasta enero de 2025 adolecieron de publicidad en un momento en que su salud ha mermado considerablemente debido al avance del cáncer en su organismo, lo cual impide que se presente en distintas ciudades para atraer a las personas con sus relatos a fin de despertarles interés para adquirir el libro.

A esto se suma la crítica de diversos analistas políticos haciendo hincapié en que la publicación se quedó muy corta con relación a las expectativas de encontrar en sus páginas episodios desconocidos sobre la batalla librada en contra de sus propios compañeros de partido presionándolo a renunciar en su momento a sus aspiraciones de contender para reelegirse.

Quizá lo más relevante de la obra fue sacar a la luz el rompimiento producido entre Biden y Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, a quien le recrimina manejar un doble discurso.

“En privado trabajaba frenéticamente entre bastidores para lograr que los funcionarios electos y los delegados de Biden desertaran.

Me dijo que todas las encuestas que había visto indicaban que no podía ganar, pero que podría ser el George Washington de nuestra época si le pasaba el testigo”, escribió Biden en un apartado de sus memorias.

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