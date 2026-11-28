Los aeropuertos de Estados Unidos se han convertido en un nuevo escenario de detenciones migratorias, pero una iniciativa demócrata busca ponerle un freno a las operaciones del ICE. Tres senadores presentaron un proyecto de ley que exigiría órdenes judiciales para realizar arrestos civiles de inmigración dentro de las terminales aéreas o en sus inmediaciones.

La propuesta, llamada Ley de Viajes Sin Miedo, presentada por los senadores Jacky Rosen, de Nevada, y Alex Padilla, de California. Tammy Duckworth, de Illinois, se sumó como copatrocinadora.

El proyecto establecería que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrían detener a una persona por una infracción migratoria civil en un aeropuerto sin una orden judicial relacionada con una condena por delito grave. También contempla verificar que el objetivo del arresto no tenga una estadía autorizada vigente.

Más de 800 arrestos tras compartir datos

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es impedir que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comparta información de pasajeros con ICE para realizar operativos migratorios civiles, salvo que exista autorización judicial para un objetivo específico.

El alcance de esa colaboración quedó expuesto en una investigación de Reuters. Según registros internos revisados por el medio, la TSA proporcionó información de más de 31,000 viajeros a las autoridades migratorias entre el inicio del segundo mandato de Donald Trump y febrero de 2026. Esos datos estuvieron relacionados con más de 800 arrestos.

Reuters aclaró que no pudo determinar cuántas de esas detenciones ocurrieron dentro de los aeropuertos. La información compartida, sin embargo, permitía a ICE anticipar cuándo viajarían algunas de las personas buscadas.

La propuesta también exigiría que los agentes notificaran con anticipación a aeropuertos y aerolíneas sobre sus operativos.

Familias podrían localizar a los detenidos

Otro apartado busca mejorar la transparencia sobre el paradero de las personas arrestadas. El proyecto obligaría a mantener actualizada una base de datos pública con la ubicación de los detenidos y a registrar los cambios de custodia en un plazo máximo de seis horas.

La medida responde a las dificultades que enfrentan familiares y abogados para localizar a personas detenidas durante operativos migratorios en terminales aéreas.

Por ahora, la iniciativa fue remitida al Comité Judicial del Senado y todavía no ha avanzado a una votación. Con los republicanos al frente de ambas cámaras, su aprobación enfrenta obstáculos políticos.

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