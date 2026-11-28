Una carta que llega tarde puede marcar la diferencia entre permanecer en Estados Unidos mientras se pelea un caso migratorio o terminar deportado. Eso es lo que ocurrió con al menos tres inmigrantes detenidos en instalaciones de ICE en California, cuyas apelaciones legales no llegaron a tiempo a los tribunales debido a retrasos en el servicio postal.

El problema quedó documentado en un informe publicado el miércoles por la Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, que identificó fallas recurrentes en el envío y recepción de correspondencia legal en cuatro centros de detención del condado de Kern.

Los casos involucran el Centro de Detención de California City, el Centro de Procesamiento de ICE de Mesa Verde, el Anexo Golden State y el Anexo Central Valley. Según el informe, los defensores verificaron al menos tres deportaciones mediante números de seguimiento postal y registros judiciales.

Una carta puede definir una deportación

Las organizaciones defensoras advierten que los retrasos, que pueden extenderse desde varios días hasta semanas, representan un obstáculo para quienes necesitan comunicarse con sus abogados y presentar documentos dentro de los plazos establecidos.

En California City, algunos detenidos denunciaron que el personal de CoreCivic, empresa que administra la instalación, abría incluso su correspondencia legal antes de entregarla. También solicitaron buzones funcionales para enviar documentos sin que los empleados manipularan sus cartas.

El problema no se limita a California. A principios de 2026, alrededor de 50 detenidos en un centro de Nuevo México reportaron interrupciones del servicio postal durante más de un mes.

ICE reducirá el plazo para apelar

La preocupación aumenta porque una nueva norma federal entrará en vigor el 17 de diciembre de 2026 y reducirá de 30 a 10 días el plazo para apelar las decisiones de los jueces de inmigración.

De acuerdo con los defensores de los inmigrantes, el cambio podría dejar todavía menos margen para corregir los retrasos en las instalaciones. Una demora de varios días podría consumir buena parte del tiempo disponible para presentar una apelación.

Además, aunque una disposición vigente desde el 14 de octubre permite considerar apelaciones tardías relacionadas con multas civiles del ICE cuando existen retrasos postales documentados, no hay una protección automática equivalente para las apelaciones contra órdenes de deportación.

Las fallas van más allá del correo

El reporte también señala problemas de acceso a computadoras, bibliotecas legales desactualizadas y restricciones para conseguir estampillas entre los detenidos que no tienen dinero.

La situación se suma a la presión sobre los tribunales federales. El juez principal Troy Nunley, del Distrito Este de California, ha advertido sobre el incremento de demandas relacionadas con las detenciones migratorias.

Para las organizaciones defensoras, el problema es especialmente grave: los inmigrantes pueden perder oportunidades de defender sus casos por circunstancias que no están bajo su control.

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