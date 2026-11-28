Oussama Idrissi quedó oficialmente descartado para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final frente a las Chivas del Guadalajara, luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol rechazó los esfuerzos de la directiva del Pachuca y ratificó el castigo de un encuentro de suspensión para el atacante marroquí.

De esta manera, los Tuzos sufrirán una baja sumamente sensible en el eje del ataque para visitar el Estadio Akron este domingo 29 de noviembre, escenario al que llegarán con la mínima ventaja en el marcador global tras imponerse 2-1 el pasado jueves con un doblete espectacular del propio futbolista naturalizado neerlandés.

SE PIERDE LA VUELTA



La Comisión Disciplinaria rechazó la apelación para retirar la segunda tarjeta amarilla a Oussama Idrissi, el atacante no estará disponible para el duelo ante Chivas de este domingo.#qtvDeportes pic.twitter.com/1DKIMqTP06 — quiero tv (@quierotv_gdl) November 28, 2026

La controversia que derivó en su ausencia surgió en los minutos finales del compromiso de ida en el Estadio Hidalgo, cuando el silbante Fernando Hernández Gómez le mostró la segunda tarjeta amarilla tras sus festejos, una determinación que desató el enojo inmediato dentro del vestidor hidalguense.

Al término de aquel encuentro, varios referentes de la escuadra de la Bella Airosa alzaron la voz para cuestionar severamente el criterio arbitral, destacando las declaraciones de jugadores como Rodolfo Pizarro y el guardameta Carlos Moreno, quienes manifestaron públicamente su inconformidad por la expulsión de su compañero.

A pesar de que la cúpula tuza analizó los recursos reglamentarios y buscó apelar la sanción en la mesa para rescatar a su hombre más desequilibrante, el organismo disciplinario determinó mantener firme el reporte arbitral y confirmar el partido de inhabilitación que lo margina del duelo decisivo.

¡SE PIERDE LA VUELTA DE LOS CUARTOS DE FINAL! ???



La Comisión Discilplinaria de la Liga MX publicó la sanción para Ousama Idrissi tras ser expulsado en la victoria de Pachuca 2-1 sobre Chivas. El atacante de los tuzos recibió un juego de castigo, por lo que no estará? pic.twitter.com/GgUyV46UjR — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 28, 2026

Con este panorama adverso, el conjunto dirigido por Benjamín Mora tendrá que defender su ventaja sin el delantero que fabricó todas sus anotaciones en la serie, sabiendo que el Rebaño Sagrado saldrá a imponer condiciones desde el silbatazo inicial en busca del boleto a las semifinales.

El cuerpo técnico de los Tuzos deberá recomponer su once titular y apostar por variantes tácticas que le permitan mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios al contragolpe, conscientes de que un gol en el Estadio Akron obligaría al cuadro rojiblanco a remar contra corriente en una serie que promete emociones hasta el último minuto.

DURA BAJA?



La Comisión Disciplinaria publicó la sanción de un partido para Oussama Idrissi. El marroquí no estará disponible para la Vuelta en el Akron.??#wdeportes #LigaMX pic.twitter.com/zBFf7yW1iC — W Deportes (@deportesWRADIO) November 29, 2026

Por otra parte, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol también hizo oficial los castigos correspondientes a la llave entre Monterrey y América, confirmando que el defensor albiazul Ricardo Chávez recibió un partido de suspensión tras ver la tarjeta roja directa en el empate sin goles disputado en la Sultana del Norte, dejando a los Rayados sin una pieza clave para la vuelta en la capital del país.

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