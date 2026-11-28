El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una dura acusación contra California después de que un video de cámara corporal mostrara a un policía de Long Beach retirándose de un operativo en el que agentes de ICE estaban rodeados por manifestantes. Antes de marcharse, el oficial les dejó un mensaje que ahora desató una nueva disputa entre autoridades federales y locales: “Buena suerte”.

El enfrentamiento ocurrió el 17 de octubre en Long Beach, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaban un operativo migratorio. La grabación, difundida por el Departamento de Policía de Long Beach este mes, muestra vehículos federales bloqueados por automóviles y contenedores de basura, mientras varias personas increpan a los agentes.

En ese momento, un oficial local se acerca a los agentes federales y les comunica que recibió instrucciones de retirarse. “Nos han ordenado retirarnos, así que tendrán que arreglárselas solos. Seguro que ya están acostumbrados. Buena suerte”, les dice.

El DHS acusa a California de abandonar a ICE

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, calificó las imágenes de perturbadoras. Acusó a los políticos que defienden las llamadas ciudades santuario de generar condiciones que ponen en peligro a los agentes federales.

Según el DHS, ICE había acudido a detener a un ciudadano mexicano con antecedentes que incluyen un cargo grave por violencia doméstica. La agencia también aseguró que manifestantes dañaron vehículos oficiales y que dos personas fueron arrestadas por esos hechos, aunque una escapó cuando alguien abrió la puerta del vehículo en el que estaba retenida.

Mullin sostuvo que los agentes federales quedaron expuestos a una multitud hostil después de que la policía local recibiera instrucciones de dejar de prestarles asistencia.

La policía de Long Beach defiende su actuación

Sin embargo, las autoridades locales ofrecieron otra explicación. El Departamento de Policía de Long Beach señaló que sus agentes acudieron por reportes de daños a vehículos y porque una persona bajo custodia necesitaba atención médica.

De acuerdo con Los Angeles Times, el hombre herido era Ricardo Gonzalez, residente de Long Beach y ciudadano estadounidense. El periódico también informó que existen videos de cámaras de seguridad que muestran a un vehículo de ICE acercándose a él cuando circulaba en una bicicleta eléctrica.

El jefe policial Wally Hebeish defendió a sus oficiales y afirmó que su prioridad era garantizar la seguridad de todos y controlar cualquier amenaza inmediata.

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