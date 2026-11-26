Una mujer hispana fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía hacer compras navideñas en Los Ángeles, lo que también arruinó los planes de su familia para Thanksgiving.

Las hijas de María Victoria Nuño aseguraron que su madre se encontraba en compañía de su novio camino al swap meet de San Fernando para comprar decoraciones navideñas para su casa, la mañana del domingo 22 de noviembre, cuando fue detenida en la intersección de Van Nuys Boulevard y Plummer Street, en el área de Van Nuys.

“Pensábamos poner el árbol ese día porque mi sobrino, de siete años, le pidió el día previo si podíamos poner el árbol el domingo y ya”, declaró Emely López, en una entrevista con la cadena Telemundo.

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Emily dijo que su madre permanece bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

Los planes de la familia para decorar la casa quedaron truncados tras la detención de María Victoria.

“Fue a la casa de su novio para recogerlo, y me dijo que había trocas de ICE afuera de su casa. Y luego, cuando y se fueron al swap meet, vio que la estaban siguiendo, y es cuando dos trocas la taparon, una enfrente, una atrás“, añadió Emily.

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Un video grabado por un testigo mostró cuando el novio, ya esposado, es llevado a la camioneta de los agentes federales. No se grabó el momento en que los agentes esposaron a María Victoria.

La celebración familiar por el Día de Acción de Gracias también no se pudo realizar por el arresto de la madre hispana.

“Ese día, pues unos hacen arroz, ella hace el barbecue ribs. Yo siempre le ayudo a prepararlos el día antes. Y siempre comemos todo en la mesa y luego, pues, oímos música o vemos películas. Pero este año, no“, expresó Emily.

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La familia tenía planes de celebrar la Navidad en Hemet, así como el cumpleaños 61 de María Victoria, madre de cuatro hijos y abuela de cuatro nietos. el 31 de diciembre.

Entre los hijos, la tristeza les invade al pensar en cómo está su madre mientras permanece bajo arresto en el centro de detención de ICE en Adelanto.

“Está sola, está triste. Se hace la fuerte, porque habló con nosotros, y se hace la fuerte. Empieza a hacer sus bromas”, dijo Liliana, otra de las hijas de María Victoria.

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Las hijas mencionaron que su madre tiene 35 años viviendo en Estados Unidos, donde tiene a toda su familia.

Actualmente, las hijas están buscando ayuda migratoria legal, con la esperanza de que su madre pueda recuperar su libertad y evitar que las autoridades federales la deporten a México.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido información oficial sobre el motivo por el que fue arrestada María Victoria Nuño.

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