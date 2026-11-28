El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) encabezó en 2025 la lista de las grandes agencias policiales de Estados Unidos con más tiroteos protagonizados por sus agentes. Fueron 47 incidentes en los que los oficiales abrieron fuego y 17 personas perdieron la vida, una cifra que vuelve a poner bajo presión a la corporación, informó Los Angeles Times.

Los números representan un incremento del 62% respecto a 2024, cuando se registraron 29 episodios. El aumento también colocó al LAPD por encima de departamentos que atienden a poblaciones mucho mayores, de acuerdo con dos informes del propio organismo presentados ante la Comisión de Policía de Los Ángeles.

Los Ángeles supera a Nueva York y Chicago

La comparación con otras ciudades deja una diferencia importante. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que atendió casi seis veces más llamadas de servicio que el LAPD durante 2025, registró 27 tiroteos policiales.

En Chicago se contabilizaron 45 episodios, mientras que Houston reportó 27 y Filadelfia 14. Por su parte, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles registró 17 incidentes, pese a vigilar una población cercana a los tres millones de personas.

Pero hay otro dato que genera preocupación. Los disparos contra personas que estaban desarmadas o que nunca llegaron a sacar un arma aumentaron de 13 en 2024 a 22 en 2025.

El LAPD informó que 18 de las personas contra las que dispararon los agentes portaban armas de fuego, frente a 14 del año anterior.

Menos ataques contra policías, más disparos

El jefe del departamento, Jim McDonnell, sugirió que el incremento podía explicarse por encuentros cada vez más frecuentes con sospechosos hostiles y armados. Sin embargo, los propios informes muestran una realidad que no encaja completamente con esa explicación.

Los ataques contra policías disminuyeron de 738 en 2024 a 710 en 2025. También bajó el número de agentes heridos por sospechosos durante incidentes con disparos, de 11 a solamente tres.

El comisionado Jeff Skobin cuestionó por qué los tiroteos aumentaron si también descendieron las llamadas de emergencia, los ataques contra oficiales y las armas de fuego recuperadas.

McDonnell se disculpó por el retraso en la entrega de los informes y atribuyó parte del problema a que el departamento tiene entre 700 y 800 empleados civiles menos que en años anteriores.

Los tiroteos policiales bajan en 2026

Las cifras más recientes muestran un cambio de tendencia. Hasta el 25 de noviembre, el LAPD había registrado 19 tiroteos protagonizados por sus agentes, casi la mitad de los contabilizados en el mismo periodo de 2025. Siete de estos episodios terminaron con víctimas mortales.

Durante la presentación de los informes, los responsables policiales defendieron la capacitación de sus agentes en técnicas de desescalada y preservación de la vida.

Sin embargo, para los integrantes de la Comisión de Policía todavía quedan preguntas pendientes. Los comisionados solicitaron información adicional para su próxima reunión, especialmente sobre las circunstancias que llevaron a los agentes a utilizar sus armas.

El aumento de 2025, por ahora, sigue sin tener una explicación completa.

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